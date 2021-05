Santa Fe suspende desde mañana las clases presenciales en todos los niveles

Las clases presenciales en los niveles inicial y primario se suspenderán a partir de este miércoles en los departamentos Rosario y La Capital, luego de que los mismos fueran incluidos en la categoría de "alarma sanitaria" según la evaluación del Ministerio de Salud de la Nación, ante el incremento de casos de coronavirus en todo el país. Cabe recordar que las clases en el nivel secundario ya se venían desarrollando en forma virtual.

La información fue confirmada por fuentes del gobierno provincial, quienes indicaron que en las próximas horas se realizará el anuncio oficial.

La necesidad de bajar la circulación ante el aumento descontrolado de casos de coronavirus es la que impulsó la idea de suspender la presencialidad en todos los niveles, algo que finalmente se concretó este martes. Incluso, fuentes del Ministerio de Educación barajan la posibilidad de adelantar las vacaciones de inviernoen este ciclo lectivo 2021 como una forma de dejar las aulas vacías al menos por las próximas dos semanas, que será el plazo en el que los especialistas esperan que baje la curva de contagios y se alivie el sistema sanitario.

Esta mañana, representantes de los gremios Amsafé y Sadop manifestaron su postura de profundizar las restricciones y evitar la presencialidad en los establecimientos educativos de nivel inicial y primario, tanto públicos como privados, publicó La Capital.

Así, Adriana Monteverde, dirigente de Amsafé, señaló en LT8 que "la situación es preocupante en todo el territorio provincial y hay que tomar medidas urgentes. No sólo con las clases presenciales en las escuelas, sino con todas las actividades presenciales”.

Martín Lucero, titular de Sadop Rosario, en tanto, destacó que "si hay que cerrar escuelas y pasar a las clases virtuales, se hará eso. Si hay que acotar los cursos se acotaran los cursos. No es tan grave si hay que cerrar unos días. Habrá que afianzar las estrategias pedagógicas en la virtualidad. No tenemos que dejarnos vencer por la falta de solidaridad. Hay una cuestión que no funcionó y fue el autocontrol. La responsabilidad social, las plazas llenas, las reuniones sociales. Esas conductas se terminan pagando con la presencialidad en las escuelas. Lo cierto es que mientras las escuelas estuvieron abiertas, con los cuidados necesarios, no hubo contagios".