Nueva modalidad de ciber estafa: Hackeraon su cuenta de WhatsApp e intentaron estafar a sus contactos

Mirna Retamar explicó a FM Estación Plus Crespo que fue víctima de un intento de estafa. Lo que me sucedió es que me hackearon el WhatsApp e intentaron estafar a mis contactos.

Según explicó la mujer a FM Estación Plus “Yo estaba publicando unos artículos para vender y me mandaron un mensaje por WhatsApp preguntando si aún estaban disponibles. Hasta que en contacto telefónico, el supuesto comprador me dijo que ellos compraban cosas y que estaban interesados en una freidora que yo tenía para la venta”.

La mujer reconoce que “el error que cometí fue darle mi dirección y entonces la persona me dijo que me daría unos códigos para que cuando pase un transporte yo le de esos códigos. En este instante me llaman por celular y yo atiendo, y me dicen unos números, lo repiten tres veces y ahí es que quien estaba en línea por WhatsApp los copió y me robó todos los contactos y empezaron a comunicarse con mis contactos solicitando una ayuda económica en mi nombre”.

“Entre las personas que contactaron también estaba mi hija, que se encontraba conmigo. En los mensajes decían que yo necesitaba dinero, que me depositen en mi cuenta porque me la habían bloqueado y que por favor necesitaba dinero”.

“Por suerte algunos de los que contactaron se dieron cuenta que yo nunca pido dinero y menos por ese medio. Además, había gente que yo hace tiempo que no la veo ni tengo contacto con ellos y entonces como le voy a pedir dinero a gente con la que no frecuento”.

Explicó “reportamos el WhatsApp y publicamos en redes sociales que es lo que estaba pasando. Pero uno entra a desesperarse porque no sabe hasta dónde puede llegar la estafa”.

“Hay que tener mucho cuidado con esto de las ventas por internet. Las estafas que están sucediendo son cada vez más y si uno no está al tanto de estas modalidades cae en la trampa”, finalizó.