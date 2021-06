Agmer pidió "garantizar la tarea escolar desde la no presencialidad"

La Comisión Directiva Central de la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos -Agmer- comunicó "la plena vigencia de las resoluciones del último Congreso Extraordinario de la entidad en lo concerniente a garantizar la tarea escolar desde la no presencialidad".

Concretamente, el máximo órgano de decisión de Agmer definió que "de acuerdo a lo previsto en el art. 14 bis de la Const. Nacional y 5 de la Ley 23551, este Congreso resuelve como medida de acción sindical de resguardo de las trabajadoras y trabajadores de la Educación que sean convocados a prestar sus servicios de modo presencial, el cambio de modalidad de trabajo, de presencial a no presencial, quienes pondrán a disposición de la patronal su fuerza de trabajo desde la no presencialidad, garantizando así para esos días la continuidad del proceso educativo".

En tal sentido, la Comisión Directiva del gremio docente ratifica y sostiene la modalidad de trabajo no presencial para la semana del 14 al 18 de junio tanto para el personal docente como para los equipos directivos.