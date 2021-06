Escuela implementó burbujas presenciales todos los días y dan un positivo balance

Estacion Plus Crespo

La pandemia imprime desafíos constantes. Creatividad, esfuerzo y compromiso para con la actividad educativa, llevaron a que una institución escolar de Crespo, gestiona las debidas autorizaciones y ponga en marcha un sistema que favorece el encuentro del docentes y sus alumnos en las aulas. Habiendo desandado un cierto período de esta manera, la directora calificó de "positivo" el balance de la experiencia.

Respecto de la modalidad, Verónica Wolf, directora de la Escuela Primaria Nina Nº 187 "Argentina Soberana", explicó a FM Estación Plus Crespo: "Nuestra escuela brinda la presencialidad todos los días. Los alumnos no transitan esa semana virtual que propone el sistema bimodal del dictado de clases. Los chicos vienen todos, de lunes a viernes de todas las semanas. Esta particularidad se decidió en conjunto con el equipo de docentes y los padres, coincidiendo en que preferimos no tener esa semana virtual y garantizar que los alumnos estén en contacto directo con el docente, todos los días. Así podemos hacer un mejor seguimiento de su desarrollo escolar. La virtualidad la dejamos exclusivamente para la tarea que se llevan a la casa, que siempre es vinculado y para reforzar o practicar lo que se trabajó en el aula".

"Respetamos las burbujas, para que los grupos tengan su distanciamiento", afirmó Wolf y agregó: "Quienes cursan por la mañana tienen un horario más extendido, porque somos escuela Nina, entonces complementan con Talleres de Inglés, de Deportes, de TIC, de Matemática, de Lengua. Ellos cursan de 8:00 a 11:30, mientras un grupo está en algún Taller, el otro está con la maestra de grado; y tienen un recreo de 20 minutos, donde los ordenanzas realizan la limpieza y sanitización, para hacer el intercambio de grupo. Turno tarde tiene horario reducido de dos horas de clases. Se desinfecta y viene la segunda burbuja para otras dos horas de clases", referenció la directiva.

Verónica Wolf sostuvo que la propuesta generó entusiasmo desde el comienzo: "Además de ser consensuado como alternativa con los docentes y los papás, es importante que cada docente desde el primer momento estuvo convencido de que resultaría mejor poder dar su clase de manera presencial todos los días y establecer un encuentro sostenido, que facilita ir evaluando el proceso de aprendizaje de los alumnos. Las maestras están contentas, porque pueden ir viendo qué contenido se entendió, cuál es necesario repasar al día siguiente y demás. Y las familias también, sobre todo lo que es el primer grado, que es fundamental el vínculo cara a cara con el docente", destacó Wolf.

Como alternativa, "las burbujas presenciales todos los días" tienen a la fecha una buena referencia. A modo de balance, la directiva sostuvo: "La Supervisora avaló y acompañó esta propuesta, pusimos en conocimiento a todas las autoridades y con la debida autorización estamos funcionando de esta manera. Se hace de manera organizada y hasta el momento ha dado buen resultado, esperamos poder sostenerlo en el tiempo. Seguimos apostando a la educación tradicional de nuestros chicos".