Día del Padre: crecieron las ventas online

Poco se sabe de cómo será el mundo después de la pandemia de coronavirus, pero una cosa es segura: el comercio electrónico ya fue adoptado por miles de usuarios que eligen, pagan y envían artículos sin salir de sus casas. Así es que por el Día del Padre, que es el próximo domingo, ya se registró un número récord de transacciones en las tiendas online.

Según un estudio de la plataforma Tiendanube, en los primeros días de esta semana se detectó un crecimiento en las ventas online, y se alcanzó el récord de transacciones para junio. En los últimos 15 días ya se vendieron más de 1,6 millones de productos de manera online por ese medio.

El estudio basado en más de 40.000 comercios en Argentina demostró que los picos de mayores ventas se dieron los lunes 7 y 14 de junio, cuando hubo más de 38.000 transacciones en 24 horas. Esto representó un incremento de más del 30% en comparación con un lunes cualquiera del mes anterior.

Además está el tema del precio: la inflación no afloja, pero el público está dispuesto a hacer ciertos gastos, probablemente teniendo en cuenta que la pandemia distorcionará cualquier tipo de festejo tradicional del Día del Padre.

Quizás por eso los productos más vendidos son artículos relacionados a gaming, indumentaria deportiva y boxes de desayuno o picadas.

El ticket promedio ronda los $ 5.800, que los consumidores optaron en mayor medida por pagar con tarjeta de crédito en 3, 6 y 12 cuotas sin interés. Además, más de 35% de las ventas de los últimos 15 días fueron realizadas con algún tipo de descuento, promoción o envío gratuito.

Por su parte, la plataforma de procesamiento de pagos PayU señaló que "se estiman ventas récord a través de e-commerce en Argentina" y estimó para este fin de semana que los valores de las ventas rondarán cerca a los US$ 3,6 millones.

Como punto de comparación, en 2019 PayU procesaba US$ 900.000 en ventas realizadas en el tercer fin de semana de junio a través de su sistema de pago.

En 2020, con la llegada del Covid-19 y los locales cerrados al público, las ventas de los comercios asociados a PayU alcanzaron los US$ 2 millones (+122%) y para este fin de semana, se estima que los valores de las ventas rondarán cerca a los US$ 3,6 millones.

Las proyeccciones se basan en las promociones para cada categoría: en moda se estima que las ventas alcancen US$ 1,5 millones, con el 42% de participación; en tecnología como smartphones y notebooks, se calcula que el consumo estará entre los US$ 720.000 y US$ 500.000 dólares, con 20% y 14% de participación respectivamente.

"Con respecto a 2020, en la semana del Día del Padre evidenciamos un crecimiento en la cantidad de facturas emitidas por ventas en canales online del 59,5%", aseguró a Télam el CEO de Contabilium, Leandro Halfon.

"Si consideramos empresas que comercializan sus productos a través de canales digitales y cuentan con locales a la calle, el crecimiento es aun mayor ya que se registra un incremento del 78,7 % en cantidad de facturas emitidas", señaló.

Sobre una base de más de 5.000 usuarios, entre pymes y emprendedores, Contabilium relevó que el ticket promedio de las ventas online para este Día del Padre es de $ 5.225 y refleja un crecimiento de 45% con relación al año pasado.

Si se consideran las empresas que venden por canales online y físicos (local a la calle), el ticket promedio registra un incremento del 82% y este año hasta el momento es de $ 7.967.

"Entre, las categorías más demandadas para este Día del Padre aparecen ciudado personal, electrónica, informática, vinos y herramientas. Entre los artículos más vendidos online, se encuentran afeitadoras, vinos, auriculares, termos, cápsulas para café, hidrolavadora y discos rígidos", agregó Halfon.