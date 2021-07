Carinata, el cultivo rentable que copa Entre Ríos

La carinata (brassica carinata) es una especie invernal que ofrece innumerables ventajas que van desde lo ambiental hasta lo comercial y que cada vez más cautiva la atención de asesores técnicos y productores. Tal es el caso de Matías Fernández, ingeniero agrónomo y productor radicado en la localidad entrerriana de Urdinarrain, departamento de Gualeguaychú. Este año volvió a apostar a un cultivo que, hasta el año pasado, poco conocía.

“Carinata es un cultivo de servicio o de cobertura, pero con rentabilidad, tiene muy buen precio”, destacó el profesional que fue seducido por las bondades de esta especie que se abre camino en la provincia. “Este año vuelvo a sembrar porque el año pasado, sin saber nada, me fue bien y me dejó muchas cosas buenas. Hoy quiero ver el comportamiento con el maíz, teniendo en cuenta el mal año climático que tuvimos en la zona, ya que respecto a soja me resulta interesante. Para analizar la rentabilidad, tenemos que observar el año completo”, señaló.

Para esta campaña, Fernández destinó la misma superficie que el año pasado, cerca de 160 hectáreas en campos ubicados en Aldea San Antonio y Colonia Los Ceibos (departamento Concepción del Uruguay). Mientras que, en Entre Ríos, extraoficialmente se habla de que se superarán las 2.000 hectáreas. En la campaña anterior apenas se llegó a las 600 hectáreas.

Un cultivo casi sin aplicaciones

“Siempre me prendo para las cosas raras en esta zona y ésta no fue la excepción”, resaltó Fernández al comentar que fue uno de los primeros en apostar a este cultivar en esta región entrerriana. A su vez, comentó cómo llegó a dedicar algunas hectáreas a este cultivo. “El representante de la empresa me comentó sobre el manejo simple que tiene, lo bueno que es para el ambiente al usarse pocos químicos: se usa algo mínimo de herbicidas y son muy pocas las aplicaciones de fungicidas. El año pasado pasé un disco y una rastra, porque hago todo sobre maíz, y los costos se me fueron arriba, pero por desconocimiento. Aunque hasta ahora no apliqué ningún producto químico. Hice soja y maíz sobre carinata, y recién después de su cosecha tuve que aplicar”, destacó el productor entrerriano.

Sobre la estrategia de siembra, el profesional comentó que se puede resetear el lote a cero y que llegue limpio al momento de implantación del cultivo. Se siembra a 17,5 cm y la “emergencia es un poco lenta, pero después despega rápido y cubre mucho el suelo. Una vez nacida es muy sensible a los herbicidas, por eso conviene no aplicar nada. La planta es robusta y alcanza una altura entre 1,30 y 1,60 metros, ofreciendo cien por ciento sombra. Abajo no entra el sol. Esto fue lo que me gustó el año pasado, por eso este año probamos otra vez”, agregó.

La rentabilidad

Siempre que algún productor apuesta por un nuevo cultivar, se pregunta sobre la rentabilidad y, según Fernández, la carinata ofrece ventajas económicas y ambientales. “El año pasado, en mis 170 hectáreas sembradas, coseché 1.440 kg/ha”, explicó el profesional, quien además remarcó que tuvo costos elevados –alrededor de los 1.000 kg/ha- por hacer un barbecho, pasar un disco profundo y rastra.

“No se necesita mucho, apenas una remoción o sembrarlo de forma directa. A la planta no le gusta mucho la cobertura, porque le cuesta nacer. La campaña de maíz este año fue mala, por ende la cobertura será mala y entonces se puede hacer en directa. Hice una prueba para ver las diferencias en esta campaña, en una parte de un lote moví el suelo y sembré, mientras que en otra no”, contó Fernández.

Positivo vs. negativo

“La carinata es un pariente cercano a la colza y posee algunas ventajas estratégicas, como una menor tendencia al desgrane durante la cosecha y una menor susceptibilidad a enfermedades”, expresó Leonardo Coll, profesional de la Estación Experimental Agropecuaria Paraná del Inta, quien habla desde la investigación debido a que ya realizaron los ensayos para evaluar las distintas variables, que van desde fechas de siembra hasta las fuentes y dosis de fertilización nitrogenada El profesional sostuvo que “como desventaja, esta especie es más sensible a las heladas, por lo que no sería recomendable sembrarla en lotes bajos o en zonas donde se producen heladas intensas y frecuentes”.

Para Fernández, lo positivo de apostar a este cultivo es que, previo a la siembra, se firma un contrato con la empresa que te compra el cien por ciento de lo producido, algo que no sucede con otros cultivos de fina. Asimismo, también beneficia al cultivo posterior: “Este año hice una parte de soja y otra de maíz. La soja me rindió 1.400 kg/ha, siendo que este año fue lamentable por la falta de lluvia. Lo interesante es que este lote no sufrió nunca, siempre estuvo verde. Mientras que, en un lote lindero que está separado sólo por un alambre, había una soja sobre trigo y ésta se quemó”, contó.

El productor describe como complicado el momento de la trilla, ya que hay que realizarla lentamente: “Hay que hacerla muy despacio, entre 3 a 4 km/hora”.

Comercialización

La Carinata “no se trata de un commoditie como el trigo, sino que es una especialitie que se comercializa bajo contratos y está orientada a un mercado específico, como el biodiesel”, explicó Coll.

Por su parte, Fernández comentó que “el precio se fija con el matiz de colza y la empresa con la que se firma el acuerdo te paga el 75% de ese valor. Después te ofrecen otros beneficios, como por ejemplo, el uso de abono orgánico”.

Crecimiento en Argentina

En Argentina se estima la siembra de 30.000 hectáreas de carinata, a partir de los acuerdos entre dos firmas, Cazenave y Nuseed SA. Ambas empresas llevan adelante desde 2019 el Programa Sustentable de Carinata, que impulsa al cultivo de cobertura con renta. Es una nueva alternativa que permite incorporar una crucífera en la rotación de invierno y que se inserta en la tendencia actual de rotar cultivos con coberturas, de probado impacto sustentable para la captura y reducción de gases de efecto invernadero de la atmósfera.

La investigación brindará mayor firmeza a la difusión de esta especie invernal, aunque “ya está demostrando un gran potencial para diversificar las secuencias de cultivos agrícolas, mejorando la rentabilidad y la sustentabilidad”, focalizó el profesional del Inta Paraná, quien reconoció que habrá que observar si en los próximos años se cristaliza la difusión del cultivo.

Agroclave