Cresto encabezará la lista del Peronismo

La lista del oficialismo se resolvió este jueves, bastante antes de lo que se suponía y de lo que se espera en una instancia de estas características.

La nómina la encabezará Enrique Cresto, un funcionario nacional que venía recorriendo el territorio con la cartera del Enosha, pero con la vista en 2023. Primero se entusiasmó con ser candidato este año, cuando se lo sugirió Eduardo “Wado” De Pedro, pero luego entró en razones que no era la mejor maniobra en su plan por la sucesión de Guastavo Bordet. A su entorno le dijo: “Si me lo piden no puedo decir que no”. Pues bien, se lo pidieron.

En segundo lugar irá Carolina Gaillard. Su nombre ya estaba anotado hace semanas y no tiene resistencias en el kircherismo. De buena relación con Bordet y conocida de Alberto Fernandez hace años, la legisladora buscará su reelección para un lugar que le sienta cómodo: el Congreso.

El tercer lugar es para Tomás Ledesma. Un camporista de 26 años que se desempeña en una área en la que se vincula con municipalidades desde el Ministerio del Interior. Para que Ledesma se convierta en diputado, el Frente de Todos se tiene que imponer en las elecciones. Una exigencia (y prueba de amor) para quienes quieren llevarse bien con el Instituto Patria. (Página Política)