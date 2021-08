Trabajadores antivacunas: "Comienzan a chocarse derechos de las personas", aseguró Garciandía

El presidente de la Unión Industrial de Entre Ríos (UIER), Leandro Garciandía, se refirió al debate que se generó en torno a la posibilidad de eliminar la dispensa y cesar la remuneración a los trabajadores de la industria que decidan no inocularse contra el Covid-19.

El presidente de la Unión Industrial Argentina (UIA), Daniel Funes de Rioja, planteó este martes que, a partir del avance de la vacunación contra el coronavirus, las empresas podrían considerar eliminar la dispensa a los trabajadores que decidan no inocularse y, ante la imposibilidad de incorporarlos al ámbito laboral, evaluar "cesar la remuneración".

Al respecto, Garciandía aseguró que esta problemática comenzó a discutirse recientemente al interior de la Unión Industrial de la provincia, pero adelantó a título personal que el tema genera "un gris muy grande", ya que se choca el derecho de la persona a no vacunarse y el de los empresarios a volver a normalidad lo antes posible sin poner en riesgo la salud del resto del personal.

"En lo personal creo que es un tema que no está resuelto en el mundo, pero la resistencia a vacunarse es algo que se está dando, no tanto entre la gente más grande, sino en las nuevas generaciones", contó el titular de la UIER.

En ese sentido, dijo que una primera instancia se planteó incentivar a vacunarse a aquellos trabajadores que por diferentes cuestiones se niegan: "Una de las medidas que hemos tomado junto a los médicos de la empresa es capacitarlos sobre la importancia que tiene vacunarse y explicarles cuáles son las consecuencias. Estamos tratando de inducirlos a que depongan esa actitud", agregó.

No obstante, Garciandía admitió que esta situación es de "muy difícil resolución", ya que la vacuna contra el Covid-19 aún no forma parte del calendario obligatorio de vacunación: "Si lo fuera esta discusión se termina, ya que no contar con el calendario completo incumple con los protocolos de las empresas y puede ser causal de despido".

