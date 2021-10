Turismo en Entre Ríos: "Se vio gente que tuvo que dormir en los autos"

Luego de un fin de semana extra largo en el país, el presidente de la Cámara Entrerriana de Turismo, Leonardo Schey, mencionó a La Red Paraná que "fue un muy buen fin de semana para toda la provincia", en relación a cómo afectó el gran movimiento de turistas en Entre Ríos.

"Se vio en muchas ciudades gente que tuvo que dormir en los autos en estaciones de servicios y eso es lo triste de un fin de semana que fue un esplendor en toda la provincia de Entre Ríos", sostuvo Schey, y agregó que "esto marca una tendencia de que el turista quiere salir, viajar y que tiene las precauciones de no irse al exterior".

Asimismo, Schey mencionó que "esto es una antesala a una gran temporada de verano que vamos a tener, mas allá de que estamos esperando una respuesta y el acompañamiento del Estado Provincial para ponernos muy competitivos, sobre todo en la temporada estival, que seguramente el turista va a decidir venir a nuestra provincia no solo porque estamos cuidándolos en materia sanitaria, sino porque tenemos un gran abanico de ofertas turísticas para ofrecerles".

Además indicó que a pesar de que "nuestro principal atractivo son las termas en la provincia, también el turismo de naturaleza y el náutico ha sido muy elegido este fin de semana".

"Creemos y apostamos a la recuperación pronta y esta recién comienza. Esto no nos salva de una pandemia tan larga que estamos teniendo, pero si es el motor de arranque de un camino que tenemos que tomar y poder darle esa inyección a la economía local y regional, y que todo se vaya enfocando a futuro en vistas de mejorar", acotó Schey.

Sobre el posicionamiento de Entre Ríos a nivel nacional, indicó que la provincia "estuvo increíblemente bien a la par de muchos destinos, por ejemplo Córdoba, Santa Cruz, Río Negro y Entre Ríos estuvieron en el mismo estadio, con una ocupación casi completa".

Apertura de fronteras, turistas extranjeros

Consultado sobre la reapertura de fronteras, y que un incremento de turistas del extranjero, que se vean beneficiados por el tipo de cambio, pueda generar un aumento para el turismo interno que perjudique a los argentinos, Schey explicó que "creemos que no va a ser tan fácil la cuestión comercial, por los hisopados que deben realizarse y el aislamiento".

"Hay familias que no se ven desde que comenzó la pandemia, y vemos que hay un vinculo de relaciones humanas que no se están dando por encima de lo comercial. Sabemos claramente que la cuestión comercial nos va a beneficiar muchísimo y al turismo no nos va a afectar", sostuvo.

Asimismo Schey agregó que "sabemos que van a llegar con mayor afluencia los turistas de países limítrofes y creo que va a ser beneficioso, estamos trabajando para que las cosas sean coherentes".

Federación: 17.011 personas pasaron por el Predio Termal

El secretario de Turismo de Federación, Carlos Miller, sostuvo: "Estamos muy contentos de haber tenido una afluencia importante de turistas"

En Colón los alojamientos y actividades estuvieron a Pleno

El primer fin de semana largo sin aforos para las actividades turísticas, aunque manteniendo las normas de cuidado permitió que Colón, alcanzara una ocupación del 100% de las plazas de alojamientos turísticos. El resultado económico global estimado por la Secretaría de Turismo y Cultura de Colón de acuerdo a los gastos promedio de los visitantes es de $270 millones.