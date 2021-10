Controlarán el cumplimiento de los precios máximos en Entre Ríos

El gobierno nacional publicó en el Boletín Oficial la resolución 1050/2021 de la Secretaría de Comercio Interior, a través de la cual se retrotraen al 1 de octubre y se congelan hasta el 7 de enero próximo los precios de 1.432 productos de consumo masivo.

La resolución estableció la «fijación temporal de precios máximos de venta al consumidor para todos los productores, comercializadores y distribuidores» de la canasta de productos de consumo masivo en todo el territorio nacional, en una decisión adoptada tras una serie de reuniones con las empresas de la cadena de producción, distribución y comercialización.

La norma también llamó a las empresas a «incrementar su producción hasta el máximo de su capacidad instalada y a arbitrar las medidas conducentes para asegurar su transporte y provisión durante el período de vigencia de la presente medida».

En Entre Ríos, el control del cumplimiento efectivo de esa resolución estará a cargo de la Dirección de Defensa del Consumidor, que en conjunto con los municipios realizará inspecciones en los comercios para verificar que se respete el listado de precios máximos en esos productos.

Para obtener mayor información sobre el tema, El Diario dialogó con Pablo Luciano, director de Defensa del Consumidor de la provincia.

CONTROLES. “Lo que estamos haciendo es implementar los controles. Básicamente, hemos estado trabajando con la Secretaría de Industria y Comercio y con la Dirección de Comercio Interior, también la Secretaría de Comunas y Municipios”, especificó Luciano.

“El programa es parecido a la Resolución 100 del año pasado. Pero hay algunas diferencias porque esa resolución congelaba todos los productos de toda la economía. En este caso, estamos en la presencia de 1.400 productos de un número acotado de empresas. Por eso será más sencillo el control. La resolución del año pasado ordenaba que se debían retrotraer los precios al 6 de marzo. Ahora están los productos y se establece un precio, y no se puede vender por sobre ese precio. Es más sencillo porque no son todos los productos de la economía. No se necesita controlar los tickets sino los precios. La resolución establece un listado de productos con sus precios máximos”, agregó.

—¿Qué tipo de productos están incluidos en el listado de precios máximos?

—Hay de todo. Productos de primera necesidad como de higiene personal, es una lista completa. Pañales, champú, tampones, también hay bebidas. Es muy variada. Son todos productos embasados.

—¿Quiénes van a realizar los controles?

—Es personal de la Dirección de Defensa del Consumidor. También se va a sumar personal de la Secretaría de Industria y Comercio, sobre todo en Paraná. También, vamos a contar con personal de la Dirección General de Fiscalización del Ministerio de la Producción. Vamos a apoyarnos mucho en los municipios, que tienen delegadas las funciones de control y juzgamiento de la Ley de Abastecimiento. Además, los municipios ya están trabajando con todo su personal, que el año pasado no sucedía eso a causa de la pandemia. Por todas esas cuestiones, prevemos que los controles serán más sencillos. Vamos a hacer un fuerte hincapié en los controles de los municipios, porque conocen el territorio y en algunas cuestiones están más cercanos que nosotros para poder realizar las verificaciones.

—¿Se controla en todos los comercios o sólo en los grandes supermercados?

—Hasta ahora estamos previendo abarcar de mayor a menor. El año pasado con las grandes superficies no tuvimos problemas. Sí se empezó complicar porque cuando más pequeña era la unidad económica más problemas tenía para respetar lo precios máximos, porque en realidad no son formadores de precios sino tomadores de precios. A su vez, en algunas localidades más pequeñas se complicaba aún más por las ventas en negro. Estamos viendo cómo articulamos esto. La idea de que los municipios participen fuertemente es que nos permita a nosotros poder controlar aquellas localidades donde no tengan un cuerpo de inspectores con experiencia en este tema. Si bien el año pasado pocos municipios tenían experiencia en la aplicación de la Ley de Abastecimiento, muchos actuaron durante toda la pandemia y el tiempo en que estuvo vigente la Resolución 100.

—Además de los precios, ¿se va a controlar que haya stock de los productos?

—Sí. Pero lo que pasa es que en eso también se va a simplificar en relación a la resolución del año pasado porque son menos productos. Al ser menor cantidad de empresas, la Secretaría de Comercio Interior va a poder hacer un control en origen. El tema de que sean menos productos y que estén más concentradas las productoras de esos productos hace que muchos controles se hagan directamente en Buenos Aires. Igualmente, todo esto en teoría y habrá que ver qué sucede con lo que nos encontramos. Por ejemplo, qué sucede con los supermercados de proximidad que se estoqueó de productos que compró a un precio por el cual no puede cumplir con el valor máximo que fijo la Secretaría de Comercio Interior. Esa podría ser la situación más compleja que podemos prever en este momento. Después del resto del control del stock se va a ir haciendo y al ser una lista más acotada es mucho más preciso.

—¿Se prevén sanciones en caso de incumplimiento?

—Son las mismas que se establecieron el año pasado porque la norma de fondo es la Ley de Abastecimiento. Son multas que pueden ser desde 10 millones o hasta el triple de la ganancia obtenida.

Hoy habrá una reunión con comerciantes

Para hoy está prevista una reunión entre funcionarios de la Dirección de Defensa al Consumidor y representantes de los comercios y supermercados.

“Tenemos previsto reunirnos con representantes de supermercados para ver esto del aprovisionamiento de productos. En los medios está saliendo que muchos de esos productos están discontinuados y queremos saber cuáles son en caso de que sea sí. Hay que ver también de la lista de más de 1.300 productos que corresponden a Entre Ríos cuántos son los que efectivamente comercializan los supermercados locales. Porque a veces pueden estar a disposición pero a veces los supermercados no los compran porque tienen un producto similar a menor precio”, remarcó el funcionario de la provincia.