CyberMonday 2021: la décima edición llega con descuentos de hasta 50% y récord de marcas

El comercio electrónico registró en el primer semestre del año un crecimiento exorbitante en facturación del 101%. Su techo por el momento es incalculable y las empresas lo saben. Es por eso que la próxima edición del CyberMonday contará con un nuevo récord de marcas y promete quebrar cifras de eventos pasados. “La expectativa es muy importante”, consideró a Ámbito Lorena González, vocera del evento.

La décima edición que se llevará a cabo entre el 1 y el 3 de noviembre promete atraer más consumidores que el último Hot Sale, donde más de 3 millones de personas visitaron el sitio oficial. Durante los primeros seis meses del año, el sector del e-commerce mostró una facturación del 101%, en comparación con igual período del 2020. En total, se comercializó por un valor de $631.788 millones de pesos, según cifras de la Cámara Argentina de Comercio Electrónico.

Además, remarcaron que se vendieron un total de 120.9 millones de productos mediante 80.3 millones de órdenes de compra que, de acuerdo a un estudio realizado por Kantar, representa el mayor salto de crecimiento en órdenes del e-commerce: 47%.

Este salto en cantidad de facturación y volumen refleja también el interés de las empresas en incorporarse al evento organizado por la CACE. “Tenemos récord de marcas participantes. En esta coyuntura hemos logrado que participen más de 1.000 marcas, cuando en el último evento tuvimos 900. Realmente la apuesta de las empresas y de la Cámara es muy fuerte para el evento”, señaló González y dio cuenta de distintos cambios que se implementarán para mejorar la participación de los consumidores.

Respecto al Hot Sale, la CACE registró un gran crecimiento de la categoría Indumentaria, pero no fue la única que acompañó la posibilidad de llegar a un nuevo récord. “También el sector de Cosmética y Belleza creció respecto al Hot Sale. Electro también registró un alza importante, lo mismo que Hogar y Muebles”, aseguró la vocera.

Desde Craft Society, una de las empresas participantes, valoraron la importancia del evento al señalar que contarán con descuentos de hasta 50% en las más de 130 variedades de cervezas artesanales locales e importadas, así como también vinos, espirituosas y accesorias. Además, ofrecerán envío gratis a todo el país para compras mínimas de $5.999.

“Creemos que esta edición del CyberMonday será una gran oportunidad para quienes buscan las mejores ofertas en bebidas. Ofrecemos una gran variedad de opciones para que cada consumidor pueda disfrutar sin moverse de su casa de sus bebidas favoritas y viva su experiencia esté donde esté”, sostuvo Stephanie Anglarill, Marketing Manager de Craft Society.

Durante el último Hot Sale, un 62% de los clientes que eligieron comprar en su tienda optaron por elegir packs cerveceros de más de 36 unidades. “Atentos a esta preferencia, vamos a seguir ofreciendo descuentos de este estilo para que quien lo prefiera pueda pedir estos packs XL, como los llamamos" añadió Anglarill.

Desde la cadena de supermercados Día señalaron que también brindarán a los consumidores descuentos que rondarán el 50% además de 3 cuotas sin interés a través de la tienda online. Los beneficios estarán acompañados por 2x1 en artículos de almacén, bebidas, perfumería, belleza y limpieza del hogar, hasta 40% off en refrigerados y congelados, y también incluirá la modalidad de 2do al 70% y 80% off, en desayuno.

Fernanda Onzari Nobua, directora de e-commerce de DIA Argentina, aseguró que el CyberMonday es uno de los eventos más importantes del año para su negocio. “La clave del éxito es la preparación y dedicación de todos los equipos, por eso trabajamos de forma transversal con todas las áreas de la compañía para así continuar estando cada día más cerca de nuestros clientes”, dijo.

Además de las ofertas mencionadas, la cadena de consumo masivo ofrecerá distintas promociones bancarias y exclusivas que duraran los 3 días del evento. Entre ellas, los usuarios podrán acceder al 30% de descuento en toda la compra con Tarjeta Naranja, 15% de descuento con dinero en cuenta de Mercado Pago y 10% de descuento con Santander Woman. “Seguimos aprendiendo y mejorando todos los días para brindar una excelente experiencia de compra en la tienda online”, concluyó Onzari Nobua.

Nuevas herramientas

Para esta oportunidad, el usuario podrá contar con distintas herramientas que buscarán ofrecer mayor información para efectivizar la compra. “Habrá una herramienta que permitirá a los usuarios comparar precios y ofertas desde el sitio”, dijo González y manifestó que esta decisión permitirá al usuario “analizar en detalle las ofertas y las características de los productos”.

Además, adelantó que también se incorporará otra funcionalidad nueva que es el Live Shopping. Constará en 19 vivos en el sitio donde las marcas participantes van a mostrar en un video sus productos y tendrán un chat donde los usuarios le podrán consultar a las marcas sobre los productos y ofertas. “Si la persona tiene dudas, va a poder tener un diálogo con la marca que está promocionando el producto”, dijo González.

La herramienta de Live Shopping estará activa desde las 18.30 hasta las 22 horas, durante los días que dure el evento. González dio más detalles: “Habrá 13 empresas participantes que optaron por esta modalidad. Mostrarán estos productos en 19 videos en vivo. Habrá empresas de cosmética, de electro y demás”.

Respecto a los descuentos, por el momento desde la CACE evitaron brindar detalles, ya que la fiscalización coordinada con Ciudad se llevará a cabo el lunes. Allí darán cuenta de los promedios que cada sector ofrece a los usuarios. Sin embargo, González remarcó que “las marcas aprovecharán este evento para hacer grandes descuentos y promociones. En el último evento tuvimos más de 3 millones de usuarios, por lo cual las marcas aprovechan esta exposición para ir con grandes ofertas”.

Además de los descuentos, también se podrán encontrar cuotas sin interés para poder financiar las compras a corto, mediano y largo plazo. “Las marcas suelen proponerlo porque es muy valorado por los usuarios”, enfatizó la vocera del evento y destacó que es algo que suele surgir en las encuestas que se realizan a los consumidores una vez que finaliza el evento.

La más buscada

Año a año, el aumento de los precios afecta cada vez más y en mayor medida a los alimentos. Se trata de una de las mayores preocupaciones del Gobierno nacional. La canasta básica ocupa cada vez más espacio dentro del poder adquisitivo de los trabajadores.

Es por eso que al aparecer ofertas en un rubro tan sensible los consumidores no dudan en aprovechar la oportunidad y realizar compras, no solo diarias sino en volumen.

“Siempre alimentos es la categoría que tiene más transacciones. Genera más ventas en términos de unidades, pero no de facturación. En los últimos eventos ha crecido este rubro. Es importante que los usuarios sepan que en CyberMonday no solo pueden comprar un televisor o un viaje, sino también alimentos o productos de uso cotidiano”, dijo González.

Además, sostuvo que en esta oportunidad en la herramienta de comparación habrá un filtro por volumen que podrá ser utilizado en lo que respecta a consumo alimenticio o de bebidas. “Son las ofertas muy usadas por los supermercados como el 2x1, el 3x2 o el segundo producto al 80%. Con este filtro, los usuarios van a poder acceder a las ofertas que implique una compra por volumen. Es algo muy valorado por todos los consumidores para el rubro alimentos”, remarcó.

Al igual que en la edición pasada, cuando el Gobierno tomó la decisión de congelar precios de electrodomésticos, el CyberMonday llegará en plena puja con los sectores alimenticios luego de que el secretario de Comercio Interior, Roberto Feletti, tomara la decisión de retrotraer precios de más de 1400 artículos al 1 de octubre y por 90 días.

Respecto a ello, la vocera de la CACE remarcó que “el evento ha transitado muchas coyunturas similares” ya que este es el décimo CyberMonday y “sin dudas esta es una muy particular, que despierta un interés en los usuarios para acceder a buenas ofertas para poder ahorrar en las compras”.

Además de Alimentos, hay otras categorías que suelen registrar fuerte impacto en la facturación final. Una de ellas es Electro. “Siempre es una de las categorías con mayor facturación”, dijo, aunque Alimentos sea la más vendida en término de unidades.

Pese a ello, puso su foco en lo que respecta al Turismo. “Tenemos muchas expectativas respecto a Viajes, ya que en eventos anteriores, por las restricciones vinculadas a la pandemia se ha visto desfavorecida. Creemos que en esta oportunidad el rubro pueda recuperar su lugar dentro de la facturación, que siempre fue muy importante”, aseguró.

Recomendaciones

Un tema no menor a la hora de hablar sobre un evento de tal magnitud tiene que ver con los cuidados que deben tomar los usuarios a la hora de comprar.

“Yo le recomiendo a todos los consumidores que en las tiendas donde compren puedan chequear el sello de CyberMonday oficial y el sello de que es socio de la CACE”, dijo en primer lugar González y añadió que también es relevante “que puedan chequear las condiciones de las cuotas, el medio de pago y la logística a la que se compromete la tienda”.

Pese a ello, dejó en claro que hoy por hoy “todas las tiendas son seguras y es muy sencillo comprar online”. Además, dijo que “en la pospandemia, los usuarios que compran en internet han crecido y se han habituados a la herramienta”.