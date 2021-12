Aprobaron un nuevo tratamiento para el cáncer de próstata

La ANMAT acaba de aprobar una nueva droga para el tratamiento del cáncer de próstata, llamada darolutamida. Este principio activo representa una gran alternativa terapéutica porque aumenta la sobrevida del paciente y tiene un alto perfil de seguridad, aseguraron desde el laboratorio alemán que lo produce.

Además, señalaron, entre los objetivos del tratamiento se encuentra retrasar la aparición de la metástasis, posibilitando que el paciente pueda mantener su estilo y calidad de vida.

“Este tratamiento prolonga la supervivencia, con un perfil de seguridad favorable en hombres con cáncer de próstata que no se ha extendido a otras partes del cuerpo y que ya no responde a ningún tratamiento médico ni quirúrgico que disminuya la testosterona (o cáncer de próstata resistente a la castración no metastásico)”, explicó Héctor Miranda (MN 72528), director médico de la sede del Cono Sur del laboratorio.

Para el especialista, mejorar la calidad de vida de los pacientes oncológicos es posible mediante tratamientos que provoquen menos eventos adversos: “Creemos que son fundamentales las inversiones en innovación y desarrollo. Estamos comprometidos con el avance de nuevas opciones terapéuticas, científicas e innovadoras. Por eso, la compañía adquirió recientemente a nivel global Noria Therapeutics & PSMA como también Vividion Therapeutics, que permitirán profundizar en soluciones para tratar el cáncer de próstata, el diagnosticado con mayor frecuencia en hombres”, señaló.

El cáncer de próstata en cifras

En la Argentina, según las estimaciones del Observatorio Global de Cáncer de la Organización Mundial de la Salud, el cáncer de próstata tiene una ocurrencia de más de 11.000 casos anuales, que representan el 20% de todos los tumores malignos en varones y el 9% de la totalidad de casos de cáncer del país. Si bien las causas de esta enfermedad son desconocidas y puede haber una disposición hereditaria, el riesgo de contraerla aumenta con la edad.

De acuerdo con un relevamiento difundido por la Fundación Atención Comunitaria Integral (Aciapo), “sólo tres de cada 10 argentinos mayores de 50 años se hace el chequeo anual para prevenirlo y el 75% de los que nunca se lo realizaron tampoco están considerando hacerlo”, advirtió Miranda.

La importancia de la detección temprana del cáncer de próstata

Como en todos los casos, la detección a tiempo permite un mejor abordaje del tratamiento. “Es recomendable que todos los hombres se realicen los controles urológicos correspondientes a partir de los 50 años, teniendo en cuenta que en sus etapas iniciales el cáncer de próstata no suele presentar sintomatología. Pero, a medida que avanza, algunos síntomas pueden ponernos en alerta, como por ejemplo: el aumento en la frecuencia de la necesidad de orinar y urgencia ante la misma, el flujo urinario débil, el sangrado en la orina y el dolor pélvico o lumbar”, precisó.

Gracias a las innovaciones tecnológicas es posible la detección precoz de la enfermedad, pero “es fundamental que los pacientes realicen las consultas médicas correspondientes. También, es importante que las empresas se involucren en campañas globales de concientización que buscan generar conciencia sobre el cáncer de próstata y en la que se incentiva la realización de los controles médicos”, concluyó.