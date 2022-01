La soja saltó casi 5% en dos días y escaló a su mayor nivel en siete meses

Los futuros de la soja en Chicago subieron con fuerza este jueves hasta alcanzar un máximo en 7 meses, debido a una combinación de expectativas de exportación, preocupaciones sobre la cosecha sudamericana y compras técnicas.

De esta forma, la posición marzo de la oleaginosa avanzó un 2,3% hasta los u$s523,43 la tonelada, récord desde el 10 de junio pasado, mientras que el contrato de mayo escaló hasta los u$s527,09 la tonelada.

Los fundamentos de las subas radicaron en "los pronósticos de tiempo muy caluroso y de lluvias escasas durante el fin de semana sobre el sur de Brasil", precisó la corredora Granar.

"En Brasil los cultivos no solo no lograron revertir el cuadro de estrés hídrico que padecen desde mediados de noviembre, sino que ahora podrían ver agravado su cuadro si se cumplen los augurios de marcas térmicas en torno de los 40º para Rio Grande do Sul", amplió la consultora.

En sintonía, las cotizaciones de la harina y el aceite finalizaron con incrementos de u$s2,76 y u$s46,74, respectivamente.

Por su parte, el trigo perdió un 0,9% y concluyó la jornada en u$s290,37 la tonelada, debido a "tomas de ganancias de los fondos de inversión".

Por último, el maíz en su contrato de marzo cerró con ínfima baja y se posicionó en u$s240,25 la tonelada.

"Al igual que en el caso de la soja, una nueva ola de calor prevista para el sur de Brasil, donde las lluvias de los últimos días resultaron insuficientes y heterogéneas, brindó algo de sostén a los precios al prolongar la incertidumbre sobre el número final de la primera cosecha", sostuvo Granar.