Trump estrena su red social, la cual afirman que es idéntica a Twitter

La nueva plataforma del expresidente de los Estados Unidos, Donald Trump, está lista para descargarse en la tienda de Apple desde este lunes. Anteriormente, había anunciado que la iba a lanzar en octubre del año pasado, con el objetivo de “hacer frente a la tiranía de las grandes tecnológicas”, tras ser vetado de Twitter, Facebook y YouTube por sus publicaciones en torno al asalto al Capitolio.

Creada por Trump Media & Technology Group (TMTG), formada hace un año, Truth Social (Verdad Social en español) se había puesto a disposición de unos 500 usuarios beta para que probaran la aplicación y así, de funcionar con éxito, poder lanzarla al público.

En su sitio web, Truth Social se describe a sí misma como una “gran carpa” y una “plataforma de redes sociales que fomenta una conversación global abierta, libre y honesta sin discriminar la ideología política”.

Según indican los usuarios, las opciones de esta red social son bastante parecidas a las de Twitter (funciones de respuesta, retweet y “Me gusta”). Esto generó polémica, porque la plataforma de Jack Dorsey fue la que vetó al expresidente tras los disturbios del Capitolio en Estados Unidos, el 6 de enero de 2021, cuando violó las reglas sobre la glorificación de la violencia. Es por esto que, con su nuevo proyecto, Trump planea evitar la “censura”.

Tras esto, en junio de 2021, la compañía de Mark Zuckerberg había anunciado que la suspensión de las cuentas de Facebook e Instagram del político se iba a extender por dos años, lo que incrementó su indignación. Al respecto, se limitó a decir que era “un insulto”.

“Hora de algo de verdad”

En inglés, “Time for some Truth” (un juego de palabras con el nombre de la nueva plataforma) fue el tweet que escribió días atrás Donald Trump Jr., hijo del expresidente.

En éste, se puede ver una captura de pantalla de la aplicación, la cual es bastante similar a la del pajarito pero en tonos rojizos. Se trata de la primera publicación de Donald Trump, la cual dice lo siguiente: “Get Ready! Your favorite Presidente will see you soon!” (en español, “¡Prepárate! ¡Tu presidente favorito te verá pronto!”).

Además, el nombre de usuario del expresidente en Truth Social es exactamente igual al que acostumbraba usar en Twitter (@realdDonaldTrump) y su foto de perfil, también.

Lo único diferente entre ambas aplicaciones son los colores: Twitter es conocida por llevar tonos celestes, mientras que en Truth Social predomina el rojo (tonalidad similar al logo del Partido Republicano).

La publicación de Donald Trump Jr. en Twitter sobre la nueva red social de su padre, Donald Trump.