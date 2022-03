Bajó la temperatura en Entre Ríos pero volverá a subir

Tal como estaba anunciado, las tormentas con fuertes vientos que pasaron por Entre Ríos este martes entre la tarde y la noche -que no incluyeron lluvias en todos los lugares de la provincia- trajeron un cambio notorio en la temperatura. El descenso llevó las mínimas por debajo de los 10°, aunque los registros volverán a ascender durante los próximos días y se vivirían otra vez jornadas cálidas.

Este miércoles las temperaturas mínimas en Entre Ríos se ubican entre los 7°, 8° y 9°, mientras que las máximas no superarán los 19° o 20°. Será un día ventoso, con probabilidad de ráfagas de hasta 59 kilómetros por hora en la mañana y hasta 50 por la tarde. El cielo permanecerá mayormente nublado.

Este jueves será similar, con mínimas alrededor de los 9° y máximas de no más de 22°. El cielo seguirá parcialmente nublado. Y el pronóstico para el viernes es prácticamente igual: temperatura entre 9° y 23°, sólo que se espera un cielo despejado y soleado.

Según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional, el fin de semana el clima comenzará a ganar calidez. Para el sábado la temperatura mínima promedio en Entre Ríos se ubica en torno a los 10°, pero la máxima ya alcanza los 24°. El cielo estaría algo nublado.

Y el domingo habrá un ascenso en la mínima. Las temperaturas se moverán entre los 13° y los 26°. Sin embargo, lluvias aisladas podrían afectar el clima del último día del fin de semana, según el anticipo del SMN.

El comienzo de la semana que viene mantendría la tendencia alcista. Para el lunes están pronosticadas mínimas promedio de 16° -el doble de las registradas este miércoles luego del descenso- y máximas de hasta 26°, con cielo mayormente nublado.

En tanto, el martes continuaría la suba, con mínimas acercándose a los 20° -alrededor de 18° en promedio en la provincia- y máximas que llegarían hasta los 28°.