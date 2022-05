Buscan en más de cinco localidades a mujer que padece Alzheimer

Al respecto, el jefe de la Departamental de Policía de Diamante, Maximiliano Villamonte, expresó a El Once TV que “la familia recibió información sobre la mujer y es por ello que volvimos a rastrillar toda la zona, particularmente un domicilio y no se halló nada, se volvieron a recorrer lugares puntuales y no tenemos novedades”.

“En este momento se trabajan con perros de diversas características, algunos están adiestrados para el rastreo, búsqueda de personas vivas, y otros para buscar restos humanos, y todos los perros hacen el mismo recorrido y después no siguen más”.

Según detalló se rastrillaron todos los campos que están alrededor, “se trata de zonas limpias, hay muchas chacras lo que facilita la búsqueda, y seguimos sin resultados”, aseveró Villamonte.

Cabe recordar, que la mujer en diversas oportunidades hizo dedo y una de las hipótesis que maneja la Policía, es que “Loza haya vuelto a hacer lo mismo, y ella se manejaba muy bien, costaba darse cuenta que la mujer no estaba orientada en tiempo o espacio”.

Además, destacó que “todos los recursos humanos y logísticos están puestos en la búsqueda de esta mujer, todos los datos que están llegando se corroboran, pero no hallamos nada”.

En tanto, el subjefe de Diamante, Marcelo Lell, explicó que “se rastrilló por tercera vez una vivienda rural ya que fue la última vez que se vio a la mujer y el resultado no fue positivo, se revisó todo el predio, el interior de la casa, inclusive el sótano y no había nada”.

En este sentido, destacó que “desde el jueves que realizamos rastrillajes de sol a sol, relevamiento de cámaras y se recorrió Crespo, Aldea Brasilera, Ramírez, Racedo, Tezanos Pintos, Oro Verde, Villa Fontana, Las Delicias”.