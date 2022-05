Despiden con pesar a la ex funcionaria municipal Marta Muga

Estacion Plus Crespo

Marta Haydee Muga falleció este viernes 20 de mayo, a la edad de 68 años. Fue Directora de Acción Social en la gestión municipal de Juan Carlos Brambilla. Reconocida dirigente local por su compromiso con las causas sociales y también con las actividades de la Iglesia. Su salud se había deteriorado en los últimos años y ante su ausencia física, el justicialismo local tuvo cálidas expresiones recordatorias.

En diálogo con FM Estación Plus Crespo, Raúl Zaragoza, ex secretario de Gobierno, quien compartió tiempo de gestión con Muga, sostuvo: "Decir hoy 'Buen día' es un costumbrismo, porque en realidad quienes fuimos compañeros, amigos, y transitamos tantos años de militancia con Marta, no es un buen día. Estamos muy apenados, pero la vida es esto: nos trae alegrías y también profundas tristezas".

"Marta Muga transitó su carrera municipal ligada casi en su totalidad a la acción social, porque además de ser una militante política, fue principalmente una militante social. Ese fue su verdadero destino, para el que trabajó toda su vida. Lo hacía con mucho amor, pasión, entregó su vida a intentar ayudar o alivianar esas cuestiones que reúne la acción social, que no son precisamente buenas circunstancias. Es un lugar difícil para cualquier funcionario, porque es donde se escuchan, se ven y se palpan las carencias, las enfermedades, las violencias, el perfil más triste de una comunidad", valorizó Zaragoza y agregó: "También abrazó la fe, como un pilar para sobrellevar esas dificultades de su prójimo y para nutrirse de fortaleza para realmente poder ayudarlos".

El hombre del peronismo que señaló una amistad de unos 50 años, caracterizó a la ex funcionaria como "una persona virtuosa desde los afectos, comprometida con su prójimo. Ese es el recuerdo que tengo y voy a conservar de ella" y agregó: "El último tiempo antes de jubilarse, ya se vislumbraba que tenía problemas de salud, pero entregó hasta la última gota de su energía para cumplir. Era su pasión poder ayudar y eso es lo más destacable, porque estamos por momentos cansados de ver cosas malas, entonces cuando una persona ha tenido virtudes así, merecen ser destacadas. Tenemos que tener el compromiso de difundir su vida, para que se sepa que no todo está perdido, que existen también seres bondadosos y con entrega", concluyó.