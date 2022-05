Identificaron al piloto que voló por debajo del puente Victoria – Rosario

"Fue una travesura que le podría haber costado mucho, porque la maniobra tuvo un costo muy alto", admite el histórico integrante del Círculo de Aviación de Rosario y miembro de la Federación Argentina de Aeroclubes, Juan Pablo Panzera quien identificó a un hombre de 32 años, que vive en Rosario, como el causante de la temeraria maniobra de pasar el sábado pasado con una avioneta por debajo del puente Rosario-Victoria. Un escándalo en el aire por partida doble (lo hizo dos veces, ida y vuelta) que produjo zozobra y violó los códigos de aviación, entre otras irregularidades. Para el dirigente, es altamente probable que el infractor "pierda su licencia de por vida". Su delirante conducción había sido captada por un kayakista que se encontraba en la isla frente a Rosario y captó con un video el momento en el que la aeronave LVS106 registrada en el aeroclub de Pueblo Esther pasa a vuelo rasante debajo del puente.

Mientras se inició una investigación de oficio por parte de las autoridades competentes y hay un juzgado designado para la causa, los propios miembros del Círculo de Aviación de Rosario identificaron al infractor. "Está recibido hace poco en el club. Estaba solo, tenía licencia de piloto privado, pero cuando a uno le dan un carné se sabe que no hay que pasar el semáforo en rojo. Fue una picardía, una travesura que le podría haber costado mucho a él y a terceros, el costo fue muy alto. No lo justifico, cometió una infracción aeronáutica que seguramente le costará la licencia, creo que no vuela más", se explayó Panzera en diálogo con La Capital.

Al hombre de 32 años, rosarino, al igual que al resto de los alumnos que desean obtener la licencia se les hace un psicofísico donde intervienen médicos y psicólogos. "El perfil le daba bien, pero se ve que algunos cuando obtienen el permiso parece que se quieren comer el mundo", se lamentó el histórico referente de la aviación civil local quien hace 40 años que vuela y admite que maniobras de estas características no son frecuentes, "aunque siempre hay algún chistoso".

Intervención oficial

Fuentes de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), y autoridades de fuerzas de seguridad federal confirmaron a La Capital que la aeronave que pasó debajo del puente Rosario-Victoria el sábado pasado a las 16.33 horas es el Tecnam LV S106 . Las autoridades federales confirmaron que esta información ya está en manos del Juzgado Federal Nº4 a cargo del juez Marcelo Bailaque. Las actuaciones de oficio que se iniciaron buscaban esclarecer quién fue el piloto, que planilla de vuelo firmó y si despegó del aeroclub de Pueblo Esther, lugar donde se promociona que pertenece la avioneta.

El escándalo por la maniobra temeraria se produjo en la tarde del sábado pasado y un kayakista que pasaba una jornada al sol en las islas entrerrianas frente a Rosario pudo filmar con su celular la arriesgada maniobra, que está prohibida. Según algunos detalles de la conexión física, entre el agua del Paraná y la estructura por donde transitan miles de autos hay unos 50 metros. Y si bien se trata de una contravención, atravesar con una aeronave el puente a pocos metros del tránsito vehicular podría haber ocasionado una tragedia.

En la página web arroyoaldía.com.ar el 11 de julio del año pasado se promocionó la llegada de la avioneta con la que el piloto cometió esta maniobra temeraria. Según se informó en aquella oportunidad, la nave cuenta con una moderna tecnología y el valor de ese momento era de 150 mil dólares.

"Es para la escuela de aviación, un Tecnam P92 MK2, con tecnología de punta. Tiene un costo de 150 mil dólares", se anunciaba en su momento a través de ese portal para agregar: "Tiene una pantalla con las dos metodologías de aprendizaje, es totalmente digital. Es una aeronave deportiva liviana construida en Italia. La matrícula es LV - S106".

A su vez, en julio pasado y ante la alegría del arribo de la aeronave a Pueblo Esther se indicaba que cuenta con una tecnología que no tienen otros y es lo que van a encontrar los pilotos en la aeronavegación.

Destreza temeraria

En las imágenes que se viralizaron se puede ver cómo el piloto realiza un osada y prohibida maniobra al pasar por debajo del puente Rosario-Victoria. De esta manera, puso en peligro tanto su vida como la de las personas que navegaban sobre el río y los que transitaban sobre el puente.

Se observa cómo vuela sobre el canal del río y comienza a descender para pasar por debajo del puente, volando muy cerca del agua y de la estructura y pilotes de la conexión vial.

“Está a una altura de apenas cinco metros sobre el agua”, se escucha en el video que fue registrado por un navegante desde la isla que se encuentra frente a Rosario. Otros kayakistas que estaban en la isla, pero frente a Granadero Baigorria, también fueron testigos de la temeraria maniobra.

La aparición de la avioneta fue un hecho que causó estupor entre quienes pudieron verla, y el video rápidamente se viralizó en la redes sociales.