Reclamaron que se elabore un protocolo de abordaje en casos de violencia y abuso en el municipio de Crespo

Un grupo de mujeres y también hombres que acompañaron la iniciativa, se concentraron en la tarde de este miércoles frente al edificio municipal de Crespo, con cartelería alusiva a las leyes vigentes que protegen sus derechos. Minutos después, el grupo -que cuenta con el acompañamiento del SUOYEM local-, mantuvo una reunión con funcionarios y concejales de ambos bloques.

En cuanto a las expectativas de las trabajadoras municipales que en ese ámbito han sido víctimas de violencia de género ó abuso, una de ellas expresó a FM Estación Plus Crespo: "Queremos que se erradique la violencia de género que estamos sufriendo desde hace mucho tiempo, en diferentes áreas, porque los denunciados siguen trabajando con mujeres, en sus espacios, y nos parece que hay que buscarle una solución a esto. Agotamos todas las medidas de hablar con el Ejecutivo y no hemos tenido respuestas. Si bien nos han escuchado, no hubo soluciones, las respuestas no están. Queremos que se respeten las leyes nacionales e internacionales que nos protegen. Es un municipio que está adherido a la Ley Micaela, lo cual abarca mucho, pero no se está cumpliendo. Se nos ha expuesto y hemos tenido que poner abogados particulares, cuestión que no debería ser así".

La víctima sostuvo que "en el ámbito municipal no se han tomado las medidas que corresponden. La justicia dió respuestas ante las denuncias radicadas, pero en la situación laboral se siguen sufriendo las situaciones o consecuencias. Quienes hemos denunciado debemos seguir trabajando y los denunciados siguen trabajando con mujeres, se entremezcla todo y el problema es interno. Sentimos que se denigra a la víctima".

La mujer indicó que "hay asesoramiento legal. Tenemos el acompañamiento de Silvina Calveyra y otras referentes y abogadas, que permanentemente están asesorándonos también".

"Es un estrés el que se vive teniendo que ir a trabajar en esa situación", contó la trabajadora.

Durante una hora las partes conversaron el planteo en el recinto del Concejo Deliberante, tras lo cual una vocera del grupo hizo saber a FM Estación Plus Crespo: "Nos recibieron y pudimos plantear nuestra petición concreta. Nos hicimos presente de manera voluntaria y pacífica, con absoluto respeto, en el primer -y esperamos que último- acto de protesta. Queremos manifestarnos en contra de todo acto de violencia hacia la integridad sexual, física y psíquica de las personas, en particular de las mujeres trabajadoras de este municipio. Desde hace un tiempo a esta parte, se han venido sucediendo distintos hechos de violencia, ejecutados desde una posición de poder, teniendo como víctima a las más débiles, las más vulnerables: las mujeres. No existe en el ámbito de la Municipalidad de Crespo, un Protocolo que diga cómo se debe proceder ante un caso de violencia de género, entonces se procede de manera errónea, revictimizando a la víctima una y otra vez, cuando lo que se debe hacer es cuidarla, brindarle protección, contención, asistencia psicológica, mantener sus condiciones laborales, otorgarle licencia si lo necesitare. Pero también para erradicar este tipo de hechos, se debe trabajar fuertemente en la educación de todo el personal y en la aplicación de sanciones ejemplificadoras; y darle garantía y seguridad a aquellas personas que vienen sufriendo situaciones de violencia. Quizás durante años lo vienen pasando y no se animan a denunciar por temor. Hoy no tenemos esa garantía y tenemos compañeras que están pagando con su salud el hecho de haber sido víctimas de violencia en el ámbito laboral. No sólo las compañeras son damnificadas, sino también su círculo íntimo, su familia, su círculo social; porque se suceden cambios de conductas, de hábitos, son situaciones que causan daños permanentes en los afectados. No estamos en contra de nadie, no tenemos intereses políticos ni de ningún otro tipo. Queremos que nos respeten unos a otros y que respeten la dignidad de las personas. Que no se juegue con la necesidad de trabajo, que se hagan respetar nuestros derechos. Por eso pedimos al Sr. Intendente, a los Concejales, a los Funcionarios, que tomen en cuenta lo que aquí hemos dicho. Que trabajemos juntos, para establecer un protocolo de abordaje ante situaciones de violencia de género/abuso, que se incluya en el sistema de licencias una especial 'para víctimas de violencia de género'. Hoy queremos decir 'Basta. Paremos esto, antes de que ocurra algo más grave'. Seamos empáticos. No queremos que ninguna compañera más pase por una situación de violencia, acoso o abuso, detrás de nuestro trabajo. Si esto ocurre, es responsabilidad de quienes deberían evitarlo. Ni una más".

Las trabajadoras partícipes de la reunión hicieron saber que "las autoridades se han comprometido en trabajar para elaborar este Protocolo. Se animaron a hablar todas y expusieron las condiciones en las que están trabajando, porque no han hecho absolutamente nada. También han sido la voz de aquellas que no se animaron a venir por temor a represalias, a perder su trabajo".

"Esperamos que sea pronto y de nuestra parte, estamos dispuestas a colaborar en lo que es la elaboración", afirmaron.