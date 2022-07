Días primaverales y algo de inestabilidad: hasta cuándo seguirá el calorcito

El meteorólogo Alejandro Gómez ratificó que durante esta jornada habrá abundante nubosidad. “El viernes no habrá cambio en la masa de aire, pero es posible que una onda de depresión se esté acercando hacia nosotros y genere condiciones de inestabilidad que podrían empezar hoy en algunos sectores del norte de la provincia, aunque no estamos hablando de una situación importante”, señaló en El Once.

Precisó que “la inestabilidad del viernes sería dispar, con poca lluvia, pero posiblemente pueda haber algunas tormentas eléctricas debido a las altas temperaturas”. Las máximas previstas son de unos 24 o 25 grados.

Fin de semana con buen tiempo

Posteriormente, “las condiciones mejoran en aire templado. Para el fin de semana habrá condiciones estables con registros térmicos que seguirán ascendiendo”, adelantó.

Estimó que “el sábado y domingo las mínimas serán de unos 15 y 17 grados, mientras que las máximas oscilarán entre 26 y 28 grados. Será un fin de semana agradable, templado”, resumió.

Alguna inestabilidad y luego el sistema frontal

Gómez informó que “el lunes se observa una pequeña onda de depresión que ingresaría a nuestra zona desde el oeste”, lo que generaría “condiciones de inestabilidad poco importantes”.

No obstante, mencionó como “clave” lo que sucedería “entre martes a la noche y miércoles”, cuando “llegaría un sistema frontal. Podríamos tener condiciones de inestabilidad significativas”, advirtió.

Finalmente, acotó que esto ocasionaría “un descenso térmico con tiempo muy fresco y bajas sensaciones térmicas” en las jornadas posteriores.