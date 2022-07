Fue sometido a una operación de injerto de piel el nene mordido por un perro

Joaquín, el pequeño de cinco años, que quedó severamente lastimado luego de haber sido atacado por un perro, fue sometido a una nueva cirugía. Este miércoles, a nueve días del hecho, el menor entró al quirófano donde realizaron un injerto de piel.

Dante Cuello, el papá del niño contó a El Once que este día “fue muy importante”. Según relató, el pequeño entró a quirófano a las 8 de mañana y la intervención duró una hora, donde le sacaron piel de su piernita izquierda para colocársela y cubrir la parte lesionada de su carita. “Esperamos una pronta evolución que va a requerir un cuidado muy estricto, ya que la parte que le implantaron no pude sufrir desplazamientos hasta el día lunes. Ese día volverá al quirófano para ver cómo evoluciona la adaptación de los tejidos”.



Durante la tarde el pequeño estuvo “muy animado y no manifestó ningún dolor. Tiene mucha garra y siempre lo estamos acompañando y apoyando”, expresó Dante.

Punto aparte, el hombre destacó el trabajo del cirujano plástico: “pongo mis manos en mi corazón por él que dio todo su esfuerzo y profesionalismo. Estamos muy contentos y queremos agradecerle eternamente”.

El ataque ocurrió el lunes 11 de julio en una casa del barrio San Agustín, de la capital entrerriana. Joaquín iba caminando junto a su mamá por calle Acebal cuando un perro se escapó y lo atacó ferozmente.