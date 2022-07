Investigó, innovó y creó una web que te permite encontrar el mejor precio del producto buscado

Diego Vivona tiene 23 años, es oriundo de Villa del Parque, se apiadó y pensó en los miles de argentinos que pasan horas y horas frente a la computadora intentando encontrar el mejor precio para el producto que desean comprar.

Decidió ponerle fin a las decenas de pestañas abiertas y focalizar la atención en solo una; esa que le permitirá a la persona descubrir el mejor precio de lo que desea adquirir, y hacerlo de una manera rápida y sencilla, sin perder tiempo.

Junto a su compañero Andrés Cabrera, con quien además comparte el cuarto año de la carrera de Ingeniería en Sistemas en la Universidad Tecnológica Nacional, crearon compar-e, una página web que llegó para revolucionar el mercado y promete brindarle la solución definitiva a los usuarios y las empresas dedicadas a la venta de productos de distintos rubros.

Ambos, con 23 años, lograron una revolución en Twitter. En pocos días captaron la atención de miles de usuarios que, dispuestos a conocer la propuesta, se sumergieron en el perfil de Diego (@DiegoVivona) para conocer en detalle el nuevo y novedoso sitio.

“No solo va a ayudar al usuario a ahorrar dinero y tiempo a la hora de buscar cualquier producto, sino que también va a blanquear la situación de todas las páginas con respecto a sus precios en épocas de “ofertas”. Qué quiero decir con esto, compar-e cuenta con un gráfico por producto que muestra, a través del tiempo, la variación de su precio, por lo que en una fecha como puede ser Cyber Monday, Hot Sale o lo que fuere, compar-e muestre el precio antes de la promoción, durante y después, lo cual va a dejar claro si realmente el producto está en presencia de una oferta valedera o si solo su precio fue inflado y luego bajado para simular una oferta”, le contó inicialmente a Ámbito Diego Vivona.

Y agregó: “La gente se encontraba con páginas que no conocía y de las cuales no tenía referencia, pero que lo vendían más barato. Hablando con amigos, algunos sí las conocían y otros no, algo que me llamó la atención ya que no todos conocen las mismas páginas y la gran mayoría termina comprando en las líderes del mercado solo por su renombre”.

Cuándo comenzó a crear la página

“A través de un curso de Python, hace dos o tres meses tuve la oportunidad de desarrollar la herramienta que hoy en día me permite obtener la información de los productos de las tiendas online. Luego me puse a diseñar la página en ReactJs y desarrollé una Api en NodeJs. Cuando sentí que iba en buen camino primero se la presenté a mis amigos, que me dieron sugerencias y me ayudaron a darle los últimos retoques para ya compartirla con todo el público”, recordó.

“Actualmente estamos en la versión 1.0.0, la cual te permite comparar precios únicamente de componentes de pc y con la funcionalidad del rango de precios, el cual te permite filtrar los productos que se encuentren dentro de dicho rango. También se pueden guardar los productos de tu interés en favoritos para poder tener un acceso rápido a los mismos, y así trackear sus precios a lo largo del tiempo”, puntualizó el oriundo de Villa del Parque.

El acceso a nuevos rubros

Diego aclaró que “ya está trabajando en la nueva versión que incluirá nuevos rubros y hará de la página un comparador muy completo. Al día de la fecha compar-e cuenta únicamente con componentes de pc, pero ya estoy analizando incorporar el rubro alimenticio y el de electrodomésticos”.

La repercusión en redes sociales

El alcance fue tal, que compar-e colapsó a los pocos minutos de darse a conocer. “Fue impresionante el alcance que tuvo el tweet, tuvimos en estos tres días con 21.000 usuarios, y llegaron a haber 1100 personas conectadas al mismo tiempo. Ya estamos pensando en campañas publicitarias para aumentar el alcance de la web, queremos también colaborar con influencers, youtubers, programas y podcasts”, admitió Diego. Y prosiguió: “Siempre compartiendo todos nuestros avances a traves de Twitter, que fue la herramienta que nos dio está oportunidad.

La posibilidad se ofrecer un servicio gratuito

Por último, el joven emprendedor aclaró que al principio “la idea de rentabilizar el proyecto es a través de una suscripción por parte de las tiendas para que sus productos figuren en la web. Para los clientes siempre va a ser un servicio gratuito. Siempre que una pequeña empresa novata quiera sumarse para ganar presencia, estaremos dispuestos a sumarlos sin cobrarles un peso hasta que posicionen su marca. El ideal nuestro es que sea gratuito para todos (tanto para los usuarios como para las empresas que queremos ayudar) y que la manera en que la página se mantenga sea a través de anuncios”.