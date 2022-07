La OMIC pidió al Nuevo Bersa un mejor funcionamiento de los cajeros automáticos

Este martes 26 de julio, la Oficina Municipal de Información al Consumidor de Crespo, a cargo de José Luis Fredes, hizo llegar a la Sucursal Crespo del Nuevo Banco de Entre Ríos S.A., una solicitud en la que expresamente se requiere a la entidad que "provea del efectivo mantenimiento de los Cajeros Automáticos ubicados en la sucursal".

Dicho banco posee 4 dispositivos habilitados en la ciudad. Sin embargo, recurrentes contratiempos habían sido advertidos por los usuarios, optando por presentarse en la oficina municipal competente. Supo FM Estación Plus Crespo que en la misiva se cuestionó a la entidad bancaria que "no funcionan en su capacidad plena como corresponde. Algunos no poseen dinero, otros no expiden tickets, otros se traban mecánicamente en la expedición de datos y al haber demora, el sistema anula la operación y larga la tarjeta ingresada".

El responsable de la OMIC aseveró haber constatado en persona inconvenientes tales como falta de dinero y funcionamiento incorrecto, en ocasión de cerciorarse acerca de la prestación brindada.

En la solicitud, se plasmó un plazo de 5 días para la contestación, conforme normativas vigentes.