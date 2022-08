Bombero crespense fue designado en un espacio de Defensa Civil de Entre Ríos

Defensa Civil de la provincia de Entre Ríos designó a Pablo Schwind como Coordinador Técnico. Habiendo concluído la instancia administrativa concerniente a la asunción en el cargo, el bombero crespense manifestó a FM Estación Plus Crespo: "Me propusieron desde Bomberos para cubrir ese cargo, por lo que me llamaron para que presente un Currículum Viate, había varios postulantes y resulté elegido, entiendo que me favoreció los años de servicio y las capacitaciones. Estaré bajo la órbita de la Dirección a cargo de Lautaro López".

En cuanto a sus nuevas funciones, Schwindt indicó: "Estaría destinado a coordinar los operativos de incendios, grandes inundaciones y otras contingencias que pudieran surgir. Debo encargarme de la logística de los comandos, la actualización de las intervenciones y demás. Representa bastante responsabilidad, que asumo con entusiasmo. Daré lo mejor de mí y espero estar a la altura de las circunstancias", aseguró.

Su primera labor llegó antes de la propia suscripción de la documentación inherente: "Me confirmaron el 11 de agosto y ya estuve trabajando en las Islas Lechiguanas, por los incendios que son de público conocimiento".

Pablo Schwimdt se desempeñaba en Crespo como bombero voluntario y también como cuartelero, siendo necesario un apartamiento de esta última tarea, sobre lo cual comentó: "La Comisión Central estuvo en conocimiento de todo y pedí licencia sin goce de sueldo, hasta que termine mi mandato en Defensa Civil de la Provincia".