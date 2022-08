Empleadas domésticas de Uruguay convocan a una marcha contra Wanda Nara

Mientras Wanda Nara se encontraba en la Argentina tuvo que enfrentar un inesperado conflicto con María Carmen Cisnero Reboledo, una señora que estuvo trabajando en su casa de campo en Italia. El escándalo comenzó cuando se filtraron unos audios en el que la ahora exempleada se quejaba por la falta de pago de su salario, entre otras cuestiones. De manera inmediata, la empresaria se defendió de estas graves acusaciones y al llegar a Francia decidió iniciar acciones legales contra la señora.

En medio de las acusaciones cruzadas, las trabajadoras uruguayas de ese gremio salieran en defensa de su compañera con una carta abierta en la que pidieron que el presidente Luis Lacalle Pou la declare a la esposa de Mauro Icardi como “persona no grata” en su país. Pero, ahora fueron por más y convocan a una marcha contra Wanda este fin de semana.

En una entrevista con el periodista Juan Etchegoyen, la titular de esta agrupación, Daiana Carolina González, reveló más detalles de esta marcha: “Convocamos a la marcha de este domingo 21 de agosto a las 14 en la intendencia de Montevideo, se ha sumado más gente de la que esperábamos y con expectativas, quiero aclarar que se han dicho cosas que nosotras no dijimos”.

Además, explicó el motivo por el que decidieron expresar su apoyo con su colega: “Nosotras queremos defender el trabajo de empleada doméstica y el maltrato hacia ellas. Carmen la acusó a Wanda de trata de personas y eso no tiene que ver con nosotros, no tenemos nada en contra de Wanda, en realidad lo que queremos marchar por lo que hizo contra esta mujer, la Carmen de hoy puedo ser yo mañana u otra persona”.

“Se callan la boca porque tienen familias atrás y puede ser amenazas, abusos porque no les pagan el sueldo, yo he tenido que sacar plata de mi sueldo para comprarle comida a los animales que había en esta casa que trabajaba porque nadie se ocupaba de ellos”, manifestó Daiana en el ciclo de Mitre Live.

Luego, aseguró: “Estaría buenísimo defender a este empleo, está muy afectada Carmen y mi compañera Rosa le dieron ataques de pánico. Los periodistas se pasan a veces y las presionan, hay gente que la puede llevar y gente que no, todo lo que vivió y lo que no dice, lo hacemos por ella y por muchas personas más, estamos agradecidas a las palabras de Carmen para con nosotras y me pone bien que se está recuperando, el domingo vamos a hacer la marcha”.

Cabe recordar que en el comunicado que difundieron hace unos días las empleadas domésticas de Uruguay realizaron fuertes declaraciones contra la hermana de Zaira Nara: “A raíz de los hechos de público conocimiento, queremos manifestar las trabajadoras domésticas uruguayas todo tipo de repudio hacia Wanda Nara, esa mujer no sabe lo duro que es hacer nuestro trabajo”.

“Hemos visto a Carmen hablar con un dolor inconmensurable de lo que vivió en la mansión de la familia Icardi y nos queremos solidarizar profundamente, y cuenta con todo nuestro apoyo. Carmen hacemos extensivo nuestro abrazo con vos y con toda tu familia en este difícil momento y queremos aprovechar esta carta para hacerle un pedido al Gobierno”, advierten en otro párrafo.

“Estimado Sr. Presidente de la Nación, Luis Lacalle Pou, exigimos que la señora Wanda Nara sea persona no grata en Uruguay, no se puede permitir semejante maltrato público hacia nuestra compañera, queremos dejarle en claro a Wanda Nara esto: acá no sos bienvenida, no sos persona grata”, señalan sobre la empresaria.

“Insistiremos con nuestro pedido y estamos convocando a compañeros y compañeras de todo el país para que nuestra lucha tome fuerza. Por último, queremos también extender el repudio hacia Mauro Icardi, pareja de la señora Nara, que también le incluyen las mismas palabras expresadas sobre su esposa hacia él. Gracias por su tiempo”, cierra el documento firmado por “Trabajadoras domésticas uruguayas”.

