Cálido reconocimiento a la pediatra Liliana Bisheimer en vísperas de las Bodas de Oro de su profesión

En la mañana de este lunes, el recurso humano del Hospital San Francisco de Asís se concentró en torno al consultorio pediátrico, para felicitar a la Dra. Liliana Alacid de Bisheimer, que está camino a los 50 años de trayectoria.

En declaraciones a FM Estación Plus Crespo, la directora del efector de salud local, Dra. Sandra Scarso, manifestó: "Es un orgullo estar cumpliendo esta función y poder darle este merecido reconocimiento. Es un homenaje por su trayectoria, disciplina, por esa capacidad de dar que tiene. Es una persona que no se esperaba esto, se venía organizando en secreto y ojalá este sea un punto de partida para todos los sucesivos profesionales que cumplan un rol en la dirección del Hospital, que tengan la capacidad de poner en valor y reconocer a quienes dieron mucho por la institución pública. No sólo ha brindado su saber, sino horas de su familia, de sus hijos, de interrumpir o postergar otras acciones para estar al servicio de los pequeños que los necesitaban".

"Yo no sé si esta nueva generación de pediatras -y me incluyo-, tenemos el compromiso que se veía hace muchos años atrás", reflexionó Scarso y agregó: "La Dra. continúa activa, atendiendo consultorio y estoy convencida que si surge una urgencia y levanto el teléfono para convocarla al hospital porque la necesitamos, no va a dudar en estar en la institución. Es un ejemplo para las generaciones que se están formando. Una muestra de que con compromiso se puede".

Palabras, recuerdos y obsequios generaron un momento emotivo. Entre lágrimas y sonrisas, la profesional agradeció las muestras de afecto y destacó el trascendente valor que tienen estas acciones: "De lo material no nos llevaremos nada, pero estos momentos quedan grabados. Las cosas que tengo no me van a acompañar cuando parta a otro rumbo, cuando pase a otra dimensión, pero recibir este reconocimiento en vida, puedo asegurar que ahora, me hacen muy bien. Las disfruto mucho", afirmó.

Liliana Alacid de Bisheimer recordó que "son 46 años desde que me recibí, y de los cuales llevo 44 años atendiendo en Crespo. Adopté el apellido de mi esposo y así me conoce la gente, lo seguiré llevando con orgullo hasta el final. Como anécdota siempre cuento que cuando llegué a la ciudad, estaba la Dra. Pilar Martínez de Onetto, no eramos más que 10 médicos a lo sumo. Como ella utilizaba el apellido de su esposo, decidí adoptar la misma modalidad, ya que nadie me conocería en esta zona por mi apellido. No me arrepiento".

"Cuando comencé eramos tan pocos, que corríamos todos", rememoró y en tal sentido, se explayó: "La mayoría no cobrábamos sueldo en el Hospital, sino que se cobraban las atenciones en nuestros consultorios particulares. Pero al San Francisco de Asís veníamos cualquier día y a cualquier hora. Hacíamos guardia pasiva y cuando nos convocaban, acá estábamos. No había obligación escrita, sino que sentíamos la obligación moral de hacerlo".

La Dra. Liliana Bisheimer refirió que "nadie en esos tiempos 'tenía aires' de ser superior al otro, tanto entre los colegas y pares como hacia quien uno atendía. Sí la gente tenía otro respeto, no es que ahora no lo haya, pero las familias veían al médico como una autoridad. Eran otras épocas".

"Me acuerdo que llegaban los carros rusos, con sus padres adelante y detrás sentados los hijos, que venían todos a hacerse los controles. La mayoría no tenía para pagar la consulta, pero sentían tanta gratitud, que volvían con queso, chorizos, un lechón. Y sin importar el presente, conservo esos gestos porque son muestras muy importantes desde lo afectivo", sostuvo.

Acerca de la relación con los niños/as y el intercambio con ellos a lo largo de los años, Liliana Alacid sostuvo: "Son maravillosos. Tienen un espíritu que capta la vibración de uno. Creo que los pediatras elegimos esta profesión porque sabemos que desde siempre tuvimos un vínculo especial con los más pequeños. El chico se acerca a uno, aún sin saber que uno es pediatra. En mi caso, hice Magisterio aunque nunca ejercí de docente, pero en la entrevista para ingresar a la residencia de la facultad, me consultaban por qué elegí Pediatría y lo hacía porque los niños venían a mí y me sentía muy bien con esos grupos".

"Ellos se adaptan y se recuperan rápidamente de un montón de cosas", dijo la médica y agregó: "Muchas veces llegan con dolor de oído y están llorando, apoyados en el hombro de su madre y no se despegan de lo caído de ánimo que están. Y cuando uno los recibe, quizás se le hacen los controles, se lo revisa y se va del consultorio mucho mejor, caminando aliviado, aún sin haberle dado nada. Eso es porque se sienten atendidos, contenidos, cuidados. Con críticas de mis colegas odontólogos, siempre se han llevado del consultorio un chupetín o caramelo y lo seguiré haciendo. Incluso los papás también se llevan. De eso también se trata la Pediatría".