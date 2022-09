La angustia de Yanina Latorre por su problema de salud: "No voy a poder vivir así"

Los últimos días no fueron fáciles paraYanina Latorre. La panelista se ausentó en LAM por una gripe y una hemorragia en uno de sus oídos. "Nunca en mi vida sentí tanto dolor. Me agarraba la cabeza. En un momento, algo me explotó y comenzó a salir sangre. Después de eso, el malestar algo cedió", explicó en el programa de Ángel De Brito y desde entonces se sometió a distintos estudios. En los últimos días, recibió un diagnóstico por el cual deberá pasar por el quirófano.

"Fui a los médicos. Tengo un colesteatoma o algo así. No es sencillo. Me tengo que operar. No tiene nada que ver lo que tengo con la gripe y la miringitis bullosa", contó la esposa de Diego Latorre en un video de Instagram. Y continuó: "Me tengo que acostumbrar a convivir con la sordera y el zumbido... me están enloqueciendo, la verdad. Ayer me angustié tanto que no le pregunté al médico si esto que siento se me va a ir con la operación".

Más allá de su malestar, la panelista destacó que gracias a la gripe que la mantuvo alejada de su silla de "angelita", terminó descubriendo este problema. "Parece que gracias a que me agarré esa gripe fuerte, se me inflamó el tímpano y pudieron detectarlo. Me tengo que hacer unos estudios y después, me van a operar", señaló.

Y concluyó su descargo con un mensaje optimista sobre su futuro: "Tengo fe de que voy a estar bien. Pero a partir de ahora, me voy a tomar la vida de otra manera. Voy a estar más con mi familia, con mis amigos, voy a viajar más... soy naturalmente luchadora pero ahora lo voy a ser mucho más".

Por su parte, su hija Lola se mostró preocupada por su estado. "Tengo un montón de estos mensajes sobre mamá. Estoy muy angustiada, pero tenemos mucha fe de que va a salir todo bien ¡y se va a recuperar! La estamos bancando mucho", manifestó la modelo ante la consulta de sus seguidores de las redes.





Noticias Argentinas