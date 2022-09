"Argentina, 1985" ganó el premio del público en el Festival de San Sebastián

Argentina, 1985 - Tráiler Oficial | Prime Video España Película que narra la estrategia de los fiscales encargados de llevar a los tribunales a los principales responsables de la dictadura militar más sangrienta de la historia argentina Suscríbete ahora a nuestro canal de YouTube para no perderte las últimas novedades sobre tus series y pelis favoritas de Amazon Prime Video: https://www.youtube.com/channel/UCMjBY_FJmMLAPUI0Dxntbsw Más tráilers de Prime Video: Samaritan https://www.youtube.com/watch?v=36X35b2LEu0&t=14s A League of Their Own https://www.youtube.com/watch?v=Km1Dr83KGAU El Señor de los Anillos: Los Anillos de Poder https://www.youtube.com/watch?v=6O4nWOA517M All Or Nothing: Arsenal T1 https://www.youtube.com/watch?v=oZ9VDU20u3w Paper Girls https://www.youtube.com/watch?v=GmEemdNHlXY All Or Nothing: Arsenal T1 https://www.youtube.com/watch?v=YVXojmD_JdY Trece Vidas https://www.youtube.com/watch?v=czLULPI8LKA Rubius X https://www.youtube.com/watch?v=8tDR3_igdPg&t=19s Trece Vidas https://www.youtube.com/watch?v=czLULPI8LKA My Policeman https://www.youtube.com/watch?v=Nm5DLfhbFC4 No te olvides de visitar la web de Amazon Prime Video ni de suscribirte a nuestras redes sociales: Web: https://www.primevideo.com/ Instagram: https://www.instagram.com/primevideoes/ Twitter: https://twitter.com/PrimeVideoES TikTok: https://vm.tiktok.com/ZSwLboxq/ Tu suscripción Amazon Prime te da acceso a Prime Video y te permite acceder a series y películas, incluyendo Amazon Originals como El verano en que me enamoré, Sin Límites o The Boys.