Sofía Schell: "Ya toqué el cielo con la citación"

Con la clasificación para el Mundial de Australia/Nueva Zelanda 2023 asegurada, la Selección Argentina Femenina de fútbol está reunida para afrontar una nueva fecha FIFA y encarar de este modo una nueva etapa de preparación. El combinado nacional disputará la Unlimited Cup, un torneo amistoso que juntará a varias selecciones de todo el mundo en Cádiz, España. Hoy el elenco Albiceleste se medirá con Canadá desde las 14.30 y el domingo ante Polonia a las 11.30. Cabe destacar que de esta nómina es parte la futbolista entrerriana Sofía Schell, defensora de Peluquería Mixta Friol, equipo que milita en la Liga Reto Iberdrola (RFEF) de la Segunda División de España.

Cabe destacar que Schell, nacida en Crespo el 5 de marzo de 1994, debutó en el fútbol europeo en el Córdoba CF en 2020, pero la última temporada jugó en Quesos La Casota FF La Solana, también de la RFEF.

Sus inicios fueron en Cultural de Crespo, luego pasó por Douglas Haig, Logia FC, Unión de Santa Fe y la UAI Urquiza, en este último, ya en la máxima categoría del fútbol argentino.

Mientras espera los ensayos, la crespense habló con UNO respecto de esta chance que se le presenta en el combinado nacional.

“La verdad que es increíble esta citación porque como digo, estaba lavando los pisos y de repente que me digan eso fue una locura. Es el sueño de mi vida y el sueño futbolístico de cualquier jugador. Siento que ya toque el cielo con la citación nada mas. Ahora claramente a darlo todo, pero esto es increíble porque también es una sensación de revancha y un montón de cosas mas. Muy feliz. En ese momento me acordé de mis amigas, mi familia y lo importante que son a diario para este deporte”, sostuvo y contó de inmediato cuáles son sus metas con el equipo argentino. “Es la primera vez que me citan a la Selección Mayor así que la idea es poder sumar de acuerdo a lo que necesite el entrenador desde mi humilde lugar. Ojalá que todo sea bueno y me sigan llamando. De todos modos para mi ya es una gran experiencia”.

Disfrutar. Por ahí pasa la vida futbolística de Schell. “Ya tengo 28 años entonces a mi presente trato de disfrutarlo mucho. Es una etapa en la que me gusta disfrutar del fútbol e intento no generarme tantas presiones que es algo normal cuando sos joven. Busco eso y quiero seguir aprendiendo todavía para ver hasta donde me da el cuerpo para seguir jugando”.

Peluquería Mixta Friol es el equipo de la Liga Reto Iberdrola (RFEF) de la Segunda División de España donde juega Sofía actualmente. En este sentido contó. “Con el equipo en el certamen no hemos arrancado de la mejor manera. Recién nos estamos acoplando ya que tenemos muchas chicas jóvenes con un futuro bárbaro y muchas ganas de aprender. Desde mi parte aporto experiencia, pero hasta el momento no es bueno porque no hemos podido ganar. Jugamos ante el Atlético Madrid y hemos hecho un gran partido”, narró y agregó: “Mi idea es seguir jugando en España ya que estoy cómoda y contenta. Mi futuro está acá en España. Quiero retirarme acá y poder estar tranquila acá”.

Por último la crespense se acordó de sus seres queridos que transitan este proceso con alegría. “Mi familia no lo puede creer. Me tocó en un momento muy duro poder participar de la Selección Sub 17 cuando era muy joven y ellos padecieron mi ausencia en un momento muy duro. Sabían que el fútbol era todo para mi y me apoyaron. La vedad que ahora, que me volvieron a llamar, para ellos es una alegría enorme y están muy emocionados. Siempre sigo que mi corazón siempre estará con ellos porque hago mi deporte gracias a todos ellos, a mi familia, a mis amigos y a mi pareja que tengo hoy en día que es muy importante porque es la persona que me compaña a diario en este deporte”.