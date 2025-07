Paraná Campaña: escenarios confirmados para definir a los campeones

Este fin de semana se conocerá a los campeones en las categorías formativas (Sub 11, Sub 13 y Sub 15) como así también en la primera división de la rama femenina.

El ente regulador del fútbol chacarero, definió los escenarios donde se jugarán las finales de vuelta para definir a los ganadores en cada categoría.

Programación

Femenino: Unión - Atl. María Grande (sábado 19 de julio 15 hs. Estadio “Leandro Cecotti”, del Viale FBC). Partido de ida: CAMG 2-0 CAUC).

Sub 11: Deportivo Bovril - Sarmiento Blanco (sábado 19 de julio 15 hs. Estadio “Antonio Boleas”). Partido de ida: CAS 0-0 CDB

Sub 13: Cultural Blanco - Atl. María Grande (sábado 19 de julio 13 hs. Estadio “Eduardo Stieben Wirth”). Partido de ida: CAMG 0-0 ADYC

Sub 15: Viale FBC - Atl. María Grande (sábado 19 de julio al finalizar la final femenina de primera división. Estadio “Leandro Cecotti”). Partido de ida: CAMG 0-3 VFBC