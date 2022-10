Cazador embestido por un búfalo: La fiscal dijo que “el video no es real”

Mario Alberto Canales Najjar, presidente de la Federación Mexicana de Caza (FEMECA), murió el viernes pasado tras haber sido embestido por un búfalo mientras cazaba en un campo del sur entrerriano.

El incidente ocurrió en un campo llamado Punta Caballo. El experimentado cazador, de 64 años, estaba de cacería junto a tres amigos cuando divisó un búfalo y le disparó, a 30 metros de distancia, con un rifle calibre 458. La bala hirió al búfalo, que arremetió contra el cazador. El animal comenzó a darle innumerables "topazos" al mexicano. A los pocos segundos, el guía que se encontraba junto al grupo de cazadores le disparó cinco balazos al animal, que murió en el momento. Se conoció un video que muestra el momento del ataque de un búfalo a un cazador. No obstante, la fiscal en la causa por la muerte del cazador mexicano afirma que este video que tuvo amplia repercusión a nivel nacional “no es real”.

La firma “no tenía los permisos para la caza de búfalos”

En este sentido, se expresó la fiscal Cedrés, detallando cómo se registraron los hechos. El hombre había llegado a esta zona “a practicar el deporte de riesgo, con amigos, al campo de una persona que ofrece servicio de coto de caza, pero también tenían una relación de amistad con los dueños del campo, tal vez por conocimiento por la actividad misma”, comenzó relatando la fiscal Cedrés a El Once.



Manifestó que quién resultó victima “estaba con su guía de caza” mientras que sus otros compañeros “salieron en otra dirección del campo”.

Reconoció que en la zona en la que ocurrió el hecho fatal “no hay señal. Cuando logra pedir ayuda el guía de caza a los otros compañeros, a través del handy, llega el resto del personal del establecimiento, los médicos. El hombre estaba bastante golpeado internamente que es lo que le causa la muerte”.



“Al intentar trasladarlo muere, el campo. No llega a la clínica”, aseveró.



Dijo que la ambulancia “no puede llegar al lugar” en dónde ocurrió el hecho, ya que fue “monte adentro”. En el mismo sentido acotó que “había que realizar un poco de camino en camioneta, fue el médico, el enfermero, lo asistieron en el lugar pero no logran que llegue con vida a la clínica”.



La fiscal Cedrés explicó que “no llegó” hasta el lugar de la tragedia, porque “el cuerpo había sido movido desde el lugar en donde sucede el hecho al sitio en donde finalmente fallece, que es el lugar hasta dónde se lo pudo trasladar”.



Respecto de la actividad, Cedrés, indicó: “La provincia entrega permisos, y en este caso particular (el titular del campo en dónde se registraron los hechos), no tenían permisos para este tipo de caza de este animal. Pero este hombre tenía una relación de amistad o conocimiento con la persona que ofrece este servicio, con lo cual, se puede decir que iba al campo de una persona conocida”.



“Es una zona en dónde hay bastantes animales de estas características. Y había un interés en poder exterminarlos y de hacer un convenio con el municipio y la provincia, y hacer la donación de la carne. Sólo me lo comentaron. No intervengo para nada en esa situación”, añadió la fiscal de la causa de la muerte del hombre de nacionalidad mexicana.

Respecto del video, la fiscal dijo que “no es real; se puede observar por la contextura de la persona que falleció, uno puede ver las características de este hombre incluso entrando a Internet, por diferentes videos de su actividad profesional. No es la persona que está en esas imágenes que se han difundidas como relacionadas a este hecho. No es la ropa que tenía colocada y al momento del hecho estaba solo él y la persona que lo acompañaba como guía, no había otras personas alrededor como se ve en las imágenes del video”.



En cuánto a la causa, la fiscal dijo que se han tomado “testimonios a las personas de lugar, a los amigos que llegaron con él y a familiares. Uno entiende que uno se coloca en una situación de riesgo (al hacer este tipo de deporte) como en este caso, teniendo conocimiento de la situación. Hay una cierta competencia y puesta en peligro de la propia víctima. Entendemos que no hay una atribución en relación al fallecimiento de esta persona”.



“Otro tema serán cuestiones administrativas o civiles que puedan reclamar”, mencionó.



De la misma manera la fiscal fue contundente al reafirmar “No hay autorización vigente” para este tipo de caza en el campo llamado Punta Caballo.

Se conoció el origen del video

El video que se viralizó en las últimas horas muestran el momento en el que un grupo de hombres es atacado por un enorme búfalo.

El animal arremete contra uno de los cazadores y comienza a darle cornadas mientras el hombre se defiende a los tiros. Luego de unos segundos, el animal cae muerto en el piso y el video de corta abruptamente.

Si bien Canales Najjar falleció en circunstancias similares este video no refiere a su ataque. Se trata de una secuencia que fue registrada hace más de tres años aparentemente en África. Lo cierto es que las imágenes fueron publicadas el 25 de julio del 2019 en el perfil de YouTube Lekkerdaisical.