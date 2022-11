Bélgica logró un trabajado triunfo sobre Canadá de la mano de Courtois en el Grupo F

Bélgica logró hoy un trabajado triunfo por 1 a 0 sobre Canadá en el estadio Ahmad Bin Ali, en un partido correspondiente a la primera fecha del Grupo F del Mundial de Qatar 2022.

A los 9 minutos del primer tiempo, el arquero de Bélgica Thibaut Courtois le atajó un penal al lateral Alphonso Davies y le impidió a Canadá pasar al frente de forma merecida por lo realizado en el arranque, mientras que a los 44 de la misma etapa llegó el gol de Michy Batshuayi para romper el cero.



Se trató de un intenso y parejo partido, en el que Canadá dominó el juego por una mayor cantidad de fragmentos del desarrollo, pero la jerarquía de Bélgica le permitió atesorar los tres puntos.

Primero fue Courtois el que demostró por qué se quedó con el premio Lev Yashin al mejor arquero de la temporada y luego se acrecentó el peso ofensivo, con Canadá decidido a ir en busca del empate, aunque a Bélgica le faltó la puntada final para liquidar antes el duelo de contraataque.



Con este resultado, el seleccionado belga lidera el Grupo F con tres unidades, seguido por Marruecos y Croacia, que en el primer turno igualaron sin goles , al tiempo que el elenco canadiense se ubica último tras la derrota.



En la próxima jornada, Bélgica se medirá con Marruecos el domingo desde las 10 (hora argentina) y Canadá se enfrentará con Croacia el mismo día desde las 13.



Esta es la síntesis de Bélgica vs Canadá por el Grupo F del Mundial de Qatar 2022:



Mundial Qatar 2022.

Grupo F - Fecha 1.

Estadio: Ahmad Bin Ali.

Árbitro: Janny Sikazwe (Zambia).

.

Bélgica: Thibaut Courtois; Leander Dendoncker, Toby Alderweireld, Jan Vertonghen; Timothy Castagne, Youri Tielemans, Axel Witsel, Yannick Carrasco; Kevin De Bruyne, Michy Batshuayi y Eden Hazard. DT: Roberto Martínez.

Canadá: Milan Borjan; Alistair Johnston, Steven Vitória, Kamal Miller, Alphonso Davies; Tajon Buchanan, Atiba Hutchinson, Richie Laryea, Junior Hoilett; Jonathan David y Stephen Eustáquio. DT: John Herdman.

Goles en el primer tiempo: 44m. Michy Batshuayi (B).

Cambios en el segundo tiempo: al inicio, Thomas Meunier por Yannick Carrasco (B) y Amadou Mvom Onana por Youri Tielemans (B); 12m. Cyle Larin por Junior Hoilett (C) e Ismael Koné por Atiba Hutchinson (C); 16m. Leandro Trossard por Eden Hazard (B); 26m. Lois Openda por Michy Batshuayi (B); 28m. Samuel Adekugbe por Richie Laryea (C); 35m. Jonathan Osorio por Stephen Eustáquio (C) y Liam Millar por Tajon Buchanan (C).



Incidencias en el primer tiempo: 9m. Thibaut Courtois (B) le atajó un penal a Alphonso Davies (C).