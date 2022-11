Suiza venció a Camerún y comenzó con una sonrisa su travesía en la Copa del Mundo

Suiza obtuvo un trabajado triunfo por 1 a 0 sobre Camerún en un atractivo encuentro que disputaron hoy, en Al Janoub Stadium, y comenzó con el pie derecho su debut en el Mundial de Qatar 2022 en el marco de la primera jornada del Grupo G.

Breel Embolo, a los 3 minutos del segundo tiempo, anotó el tanto del triunfo para el país europeo.

Suiza comenzó el encuentro imponiendo sus condiciones a base de un juego de tenencia del balón y a su ritmo, mientras que Camerún se replegó en el campo y apeló al contragolpe, lo que generó que tenga la primera clara con Mbeumo, quien entró al área con la pelota en sus pies, se acomodó y remató con potencia, pero el portero Sommer atajó.

Esta acción desató un interesante partido, ya los de Europa fueron los protagonistas del juego trasladando el balón a su gusto y los "Leones africanos" tuvieron las mejores situaciones de peligro en las que convirtieron en figura al portero rival en la primera etapa.

Ambos conjuntos se fueron al descanso sin lograr quebrar el resultado, si bien lo de Suiza fue bueno en cuanto al juego, apenas contó con un remate al arco, mientras que Camerún no se lució futbolísticamente, pero fue punzante y lapidó sus mejores acciones.

Ya en el complemento, la sorpresa la dieron los suizos a los tres minutos: Shaquiri metió un pase preciso para Embolo, quien con su remate puso firmó el 1 a 0 y no gritó el gol ya que nació en Camerún pero defiende los colores de Suiza.

El tanto le dio tranquilidad a Suiza que continuó con su juego de tenencia y si bien pasó algunos sobresaltos, pudo potenciar su juego y contó con con dos acciones en las que pudo haber liquidado la historia antes del pitido final.



La siguiente es la síntesis del encuentro:



Mundial Qatar 2022.

Fecha 1 - Grupo G.

Suiza (1) - (0) Camerún.

Estadio: Al Janoub Stadium.

Árbitro: Facundo Tello (Argentina).



Suiza: Yann Sommer; Manuel Akanji, Nico Elvedi, Djibril Sow; Silvan Widmer, Ruben Vargas, Granit Xhaka, Remo Freuler, Ricardo Rodríguez; Xherdan Shaqiri y Breel Embolo. DT: Murat Yakin.

Camerún: André Onana, Collins Fai, Jean-Charles Castelletto, Nicolas N'Koulou, Nouhou Tolo; Bryan Mbeumo, Samuel Oum Gouet, Martin Hongla, Olivier Ntcham, Karl Toko Ekambi; Eric Maxim

Choupo-Moting. DT: Rigobert Song.

Gol en el segundo tiempo: 3m Embolo (S).

Cambios en el segundo tiempo: 22m Gaël Ondoua por Hongla (C); 25m Fabian Frei por Sow (S), Noah Okafor por Shakiri (S), Haris Seferovic por Embolo (S), Vincent Aboubakar por Choupo-Moting (C), Georges-Kévin Nkoudou por Ekambi (C); 35m Fabian Rieder por Vargas (S), Moumi Nicolas Ngamaleu por Mbeumo (C); 44m Eray Cömert por Rodríguez (S).