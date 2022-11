Scaloni: "Vamos a dejar hasta la última gota de sudor para dar vuelta esta situación"

"Vimos el partido ante Arabia Saudita y ya estamos pensando en México, que va a ser diferente. La manera de jugar del equipo va a ser similar, no vamos a cambiar nuestra manera de jugar por lo que pasó el martes", aseguró el entrenador nacional en conferencia de prensa. Habrá variación en los 11 para este sábado.

El director técnico del seleccionado argentino, Lionel Scaloni, afirmó este viernes que el equipo jugará mañana ante México con "la responsabilidad de saber que habrá un país detrás" pero con "la tranquilidad" de que dejará "hasta la última gota de sudor" para "dar vuelta esta situación".

"Nos jugamos un partido de fútbol con la responsabilidad de saber que habrá un país detrás pero con la tranquilidad de que vamos a dejar hasta la última gota de sudor. Este equipo dejará todo, hasta el último minuto, para dar vuelta esta situación", remarcó el entrenador nacional en la conferencia de prensa que brindó hoy en el Centro de Medios de Doha, Qatar.

En otro tramo de su conferencia de prensa Scaloni dejo en claro que el seleccionado no cambiará la "manera de jugar" pese al "golpe" que significó la derrota en el debut contra Arabia Saudita (2-1), aunque sí adelantó que habrá variantes para enfrentar mañana a México por la segunda fecha del grupo C del Mundial de Qatar.

"El golpe afectó pero la reacción fue inmediata. Cuando recibís una piña lo único que tenés que hacer es levantarte y este grupo está capacitado para hacerlo", agregó.

Con un semblante distinto al que tenía luego de la dura derrota contra Arabia Saudita del pasado martes, el director técnico de la "albiceleste" prometió que sus futbolistas dejarán "hasta la última gota de sudor" y pidió el "apoyo de todos" para revertir la situación.

Scaloni también aclaró que el capitán Lionel Messi "está bien" y se mostró molesto por los rumores que indicaban que se había entrenado aparte en el práctica del jueves, a puertas cerradas.

"No sé de dónde salió que no sé entrenó. Incluso, hay imágenes de que se entrenó bien. Messi está bien, a nivel físico y moral. No hay ningún problema", subrayó.

Ante Arabia, el seleccionado perdió un invicto de 36 partidos que lo dejó en la puerta de igualar una histórica racha de la Italia de Roberto Mancini (37), pero para Scaloni "lo raro" hubiera sido seguir con esa imbatibilidad.

"Hace rato que hay que estar preparado para el golpe. Antes era todo alegría y color de rosa, ahora necesitamos el apoyo de todos. Yo soy el primero que estaba preparado, lo raro hubiera sido seguir con la racha", admitió.

El exfutbolista, mundialista con el entrenador José Pekerman en Alemania 2006, también valoró las muestras de cariño que recibieron en estos días.