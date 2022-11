Ghana fue efectivo y logró un importante triunfo sobre Corea del Sur en el Grupo H

Ghana venció hoy por 3 a 2 a Corea del Sur y se acomodó en el Grupo H del Mundial de Qatar 2022 en busca de la clasificación a los octavos de final, en un partido correspondiente a la segunda fecha de la fase inicial de la máxima cita del fútbol.

En el primer tiempo, Ghana aprovechó su mejor momento y pegó por duplicado, a los 24 y 34 minutos, con tantos de Mohammed Salisu y Mohammed Kudus para pasar al frente en un duelo parejo.

Corea del Sur reaccionó con una ráfaga en el complemento y, con un doblete del centrodelantero Cho Gue-Sung -a los 13 y a los 16-, sorprendió a su rival y llegó al empate, lo que lo obligó a ir en busca de la necesaria victoria.

No obstante, cuando el conjunto asiático dominaba el trámite del encuentro, volvió a aparecer Kudus para convertir el tercero de Ghana y sellar el importante triunfo para sus aspiraciones en la Copa del Mundo, que luego defendió con uñas y dientes hasta el pitazo final.

Ahora, ambos equipos deberán esperar el resultado de Uruguay-Portugal para conocer cómo quedarán ubicados en la tabla: Ghana obtuvo sus primeros tres puntos después de perder en el debut ante el elenco de Cristiano Ronaldo, mientras que Corea del Sur permanece con uno tras el empate en el estreno contra la "Celeste".



Esta es la síntesis de Corea del Sur vs Ghana por el Grupo H del Mundial de Qatar 2022:



Mundial Qatar 2022.

Grupo H - Fecha 1.

Estadio: Education City.

Árbitro: Anthony Taylor (Inglaterra).

.

Corea del Sur: Kim Seunggyu; Kim Moonhwan, Kim Minjae, Kim Younggwon, Kim Jinsu, Hwang Inbeom, Jung Wooyoung, Kwon Changhoon, Jeong Wooyeong, Son Heungmin y Cho Guesung. DT: Paulo Bento.

Ghana: Lawrence Ati Zigi; Daniel Amartey, Gideon Mensah, Mohammed Salisu, Tariq Lamptey, Mohammed Kudus, Thomas Partey, Salis Abdul Samed, Jordan Ayew, André Ayew y Iñaki Williams. DT: Otto Addo.

Goles en el primer tiempo: 24m. Mohammed Salisu (G); 34m. Mohammed Kudus (G).

Goles en el segundo tiempo: 13m. Cho Gue-Sung (C); 16m. Cho Gue-Sung (C); 23m. Mohammed Kudus (G).

Cambios en el segundo tiempo: al inicio, Na Sang-Ho por Jeong Woo-Yeong (C); 11m. Lee Kang-In por Kwon Chang-Hoon (C); 32m. Daniel-Kofi Kyereh por André Ayew (G), Kamaldeen Sulemana por Jordan Ayew (G) y Hwang Ui-Jo por Jung Woo-Young (C); 37m. Alexander Djiku por Mohammed Kudus (G); 42m. Abdul Rahman Baba por Gideon Mensah (G).