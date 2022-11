La Federación Agraria apuntó al Gobierno por la "falta de voluntad" para atender la crisis del sector lechero

La Federación Agraria Argentina cuestionó al Gobierno por la "falta de voluntad" para "atender la crisis terminal" que, según la entidad, atraviesa el sector lechero.

Puntualmente, la Mesa de Lechería de la FAA culpa al ministro de Economía, Sergio Massa y al secretario de Agricultura, Juan José Bahillo, por la situación de los pequeños y medianos productores de la actividad.

"Desde hace meses venimos suplicando por medidas para poder seguir produciendo y todavía seguimos esperando sin ninguna respuesta, y vemos que lamentablemente el Gobierno nacional no está viendo que se termina que se agotó el tiempo de espera, que el sector ya no puede seguir, ya no hay más posibilidades", se quejó la entidad.

Además, aseguró que los lecheros "padecemos negativamente los efectos de la segunda edición del denominado dólar soja, que no hace más que profundizar de lleno los perjuicios económicos hacia el sector productivo tambero, que atraviesa el padecimiento no sólo de una sequía prolongada, sino que los Gobiernos provinciales no se hacen cargo y se obstinan en evitar declarar la emergencia climática".

En un comunicado, la FAA consideró necesaria una "respuesta urgente de los gobernantes. Hace meses que estamos esperando y todos se hacen los distraídos".

En ese sentido, indicó que si el Gobierno nacional "piensa que porque somos productores que vivimos en el campo nos vamos a seguir creyendo el relato que no quieren más concentración y sólo quieren ayudar a los pequeños productores, sepan que no les creemos más".

"No somos tontos, no somos ignorantes como el Gobierno nos toma, porque a esta altura nos están llevando a una concentración de todas las producciones, pero, sobre todo, a una sojización absoluta en la Argentina", concluyó la entidad.

