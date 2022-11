Argentina venció a Polonia, terminó primera del Grupo C y se clasificó a octavos de final

La Selección argentina venció sin atenuantes a Polonia por 2 a 0 en un atractivo encuentro que disputaron esta tarde, en el estadio 974, y se clasificó a los octavos de final del Mundial de Qatar 2022 luego de finalizar en la primera posición del Grupo C en el marco de la tercera y última jornada.

Alexis Mac Allister, a los 2 minutos del complemento, y Julián Álvarez, a los 22, anotaron los tantos del triunfo albiceleste.

El arquero de Polonia Wojciech Szczesny le contuvo un penal a Lionel Messi, a los 38 minutos del primer tiempo.

Con este resultado, Argentina accedió a los octavos de final de la Copa del Mundo tras finalizar en la primera posición del Grupo C y se enfrentará ante Australia el próximo sábado, desde las 16, mientras que Polonia se clasificó a la siguiente instancia por diferencia de goles a favor, ya que igualó en puntos con México, quienes cosecharon cuatro unidades, dos menos que el equipo de Lionel Scaloni.

Desde el inicio, el equipo polaco intentó quedarse con el domino del balón en un encuentro que tuvo como tendencia el pelotazo, mientras que Argentina planteó un juego de presión con Enzo Fernández, Rodrigo De Paul y Marcos Acuña como cartas de despliegue ofensivo y contó con una acción clara mediante Nicolás Otamendi con un cabezazo desviado.

Con el correr de los minutos, el equipo de Scaloni afianzó su juego en la sociedad compuesta por Fernández, De Paul y Ángel Di María. Esto sumado a las proyecciones de Acuña y los destellos de Lionel Messi, quien sorprendió a Wojciech Szczesny, con un remate a quemarropa que el arquero polaco logró enviar al tiro de esquina.

La selección intensificó su avances por las bandas, dominó y se acercó al área rival con peligro, pero no tuvo profundidad para trasladarlo al marcador, mientras que Polonia empleó como herramienta fundamental los envíos hacia Robert Lewandowski, pero el goleador del Barcelona fue controlado por Otamendi -de destaca labor- y el "Cuti" Romero.

Di María con un tiro de esquina, que probó de forma olímpica, y con sus intervenciones punzantes alimentó la ilusión del equipo argentino que intentó con los remates de Acuña y las acciones de Álvarez.

En el cierre de la primera etapa, Szczesny le cometió un penal a Messi, el cual se sancionó mediante el VAR, pero portero le ganó el duelo al astro argentino desde los 12 pasos y le bajó el telón al primer tiempo sin emociones ya que posteriormente le ahogó el grito a Álvarez.

Ya en el complemento, Argentina sorprendió a Polonia y se puso en ventaja: Molina desbordó por la derecha y metió un gran buscapié para la gran aparición de Mac Allister que le pegó mordido a la pelota, pero la mandó al palo más lejano del arquero rival.

Polonia sintió el impacto del gol y luego de varios minutos, con algunas variantes que ingresaron, se adelantó por momentos en el terreno de juego y avisó con un cabezazo desviado de Krystian Bielik, mientras que el conjunto argentino apeló al contragolpe y estuvo cerca de ampliar el marcador con las apariciones de Álvarez y Mac Allister.

Argentina se encontró con más espacios con el correr de los minutos y sentenció la historia a falta de 25 minutos para el final: el equipo nacional gestó una obra maravillosa colectiva que concluyó con un golazo de Álvarez al ángulo superior izquierdo tras la asistencia de Fernández.

El equipo argentino finalizó el partido dominando y exigiendo a una Polonia que se replegó e intentó no cometer faltas para no perder su chance de acceder a la siguiente instancia, en la cual acompañará al equipo albiceleste.



La siguiente es la síntesis del encuentro:



Mundial Qatar 2022.

Fecha 3 - Grupo C.

Polonia (0) - (2) Argentina.

Estadio: 974.

Árbitro: Danny Makkelie (Países Bajos).

VAR: Pol Van Boekel (Países Bajos).



Polonia: Wojciech Szczesny; Matty Cash, Kamil Glik, Jakub Kiwior, Bartosz Bereszynski; Grzegorz Krychowiak, Krystian Bielik; Piotr Zielinski; Przemyslaw Frankowski, Karol Świderski; Robert Lewandowski. DT: Czesław Michniewicz.

Argentina: Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Nicolás Otamendi, Marcos Acuña; Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister; Ángel Di María, Julián Álvarez y Lionel Messi. DT: Lionel Scaloni.



Goles en el segundo tiempo: 2m Mac Allister (A), 22m Álvarez (A).



Incidencia en el primer tiempo: 38m Szczesny (P) le contuvo un penal a Messi (A).



Cambios en el segundo tiempo: al inicio Michal Skoras por Swiderski (P), Jakub Kaminski por Frankowski (P); 13m Nicolás Tagliafico por Acuña (A), Leandro Paredes por Di María (A); 16m Damián Szymanski por Bielik (P); 26m Artur Jedrzejczyk por Bereszynski (P); 32m Germán Pezzella por Fernández (A), Lautaro Martínez por Álvarez (A), Krzysztof Piatek por Zielinski (P); 37m Thiago Almada por Mac Allister (A).