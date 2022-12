Bahillo aseguró que el dólar soja es "un éxito": ingresaron más de 1.700 productores en la segunda etapa

Un total de 1.754 productores ya accedieron a la segunda edición del "dólar soja" y el secretario de Agricultura, Juan José Bahillo, consideró que la medida fue "un éxito". El funcionario sostuvo que ese número representa a aquellos que "cumplieron todos los requisitos accedieron al Programa de Fortalecimiento para Pequeños y Medianos Productores de Soja y Maíz".

"La buena noticia que muestran estos números es que, contrariamente a lo que algunos planteaban, muchos pequeños y medianos productores sí ingresaron al Programa de Incremento Exportador de septiembre", destacó Bahillo, en su cuenta de twitter.

Además, subrayó que la iniciativa oficial "no solo no llegó tarde, sino que ratifica el éxito de la medida, que le permitió a productores poder liquidar soja a un valor más competitivo e incrementar las reservas del país". Al mismo tiempo, dijo que con este programa "se logró que aquellos que efectivamente no hayan alcanzado a vender, el Estado los compensa con este beneficio para pequeños y medianos productores".

Agricultura dispuso este miércoles que la segunda etapa del programa abarca a las liquidaciones de granos cuya fecha de fijación de la operación esté comprendida entre el 27 de noviembre –fecha en la cual entró en vigencia- y el viernes 30 de diciembre, "en la medida que la fecha de emisión de las citadas liquidaciones no sean posteriores al 2 de enero de 2023".

Por su parte, las Declaraciones Juradas de Venta al Exterior (DJVE) podrán ser registradas hasta las 11:00 del martes 3 de enero, debiendo cancelarse los derechos a la explotación correspondientes hasta 48 horas después. En ambos casos, la liquidación de divisas para el pago de las operaciones podrá ser realizada hasta las 15:00 del viernes 30.

La segunda etapa del "dólar soja" contempla un tipo de cambio diferenciado de $230 y, hasta el momento, se comercializaron más de 5 millones de toneladas de la oleaginosa y se liquidaron cerca de US$3.000 millones.