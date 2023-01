La Laguna Del Plata está ubicada en Vera y Pintado, a unos 200 kilómetros de la ciudad de Santa Fe. En diálogo con AIRE, Giménez contó que en los últimos días venían viendo la mortandad de algunos peces, pero no imaginaron que la situación iba a llegar a la magnitud de lo que sucedió este fin de semana. “El único problema es la inclemencia del tiempo, el agua se evapora y se calienta por las altas temperaturas. Hace dos días tuvimos 43° grados y el agua prácticamente hirvió”.

En cuanto a la situación del camping, el encargado explicó que “va a estar cerrado hasta nuevo aviso, sobre todo porque ya me explicaron que con los peces no se puede hacer nada, porque por el barro no puede entrar ningún tipo de maquinaria y retirarlo.

Por último, Giménez expresó que es la primera vez que ve algo así a causa de la sequía y lamentó "el gran retroceso que se va a dar". "Es una pérdida muy gran, los peces no van a crecer de un día para el otro, y menos si no tienen agua", concluyó.