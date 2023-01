Fue ferozmente golpeada por su expareja: "Cumple domiciliaria a cuadras de casa"

Una mujer denunció que fue víctima de una brutal golpiza por parte de su ex pareja, quien ahora cumple prisión domiciliaria, pero a pocas cuadras de su hogar.



“El 28 de diciembre él volvió de la casa de su madre, estuvimos peleando. Me golpeó cuando yo tenía a nuestro bebé de siete meses en brazos. Me dejó dos chichones en la cabeza y moretones en las piernas. Seguimos discutiendo porque yo no me quedaba callada, él me sacó el bebé, lo dejó en la cama y me pegó de nuevo”, contó la víctima Daiana, a Elonce.



Indicó que “la médica forense me dijo que eso probablemente no haya sido un golpe de puño, sino que tenía otra cosa que yo no ví, porque fue de espaldas. Yo lloraba porque pensé que me había sacado los dientes. Me fracturó el maxilar y me movió dos piezas dentales para atrás”.



La mujer comenzó a pedir auxilio a los gritos y los vecinos llamaron a la Policía. No obstante, en ese momento el sujeto llamó a la mamá de la víctima y le pidió que vaya a buscarla: “le dijo que me había pegado”.



Mientras tanto “él limpió la sangre y se llevó al bebé afuera, porque no paraba de llorar ya que parecía que estaba en pánico. Me decía que yo me calle”.



Daiana aseguró que “no tenía nada para reprocharme porque yo por él dejé a mis amigas, a mi familia. A veces las malas lenguas actuaban y, como él es medio psicópata, creía todo. Conviví con él dos años, desde que tenía 18 años. La misma familia le decía cosas sobre mí”.



Contó que “él tiene tres hijos: dos nenas y mi bebé. A las otras parejas también las golpeó. Tiene denuncias de la primera pareja y ahora las mías. Cuando lo conocí pensé que era buen hombre, me trataba bien al principio, pero después no. A los cinco o seis meses de convivencia, cuando quedé embarazada, me pegó. Yo tenía tres meses de embarazo, no perdí a mi hijo no sé cómo. Él se llama Alan Maciel”.



Actualmente el hombre “tiene prisión domiciliaria por 45 días, pero no la cumple, anda en su moto por todos lados hostigándome. Vivo a cinco cuadras de dónde está él ahora. Tengo muchísimo miedo, no sé qué puede pasar”.



“No pienso perdonarlo, me ha golpeado muchas veces, me ha tratado mal como si yo fuera un perro. Quiero que la justicia y las personas me escuchen. Yo trabajo dando clases particulares, también hago trabajos de peluquería y trabajo barriendo la plaza, pero no lo puedo hacer porque él vive a cuadras de ese lugar. La gente me avisa que él anda por todos lados y yo tengo que estar como presa en mi domicilio”, dijo.



Y agregó: “cuando él me golpeó lo hizo conscientemente, no estaba drogado ni borracho. Ya lo hizo con sus otras parejas también.



La denuncia fue realizada en Comisaría Novena.