Chano volvió a los escenarios: "Me tuvieron que dar dos inyecciones para cantar"

El exintegrante de Tan Bionica Chano Charpentier volvió a cantar este viernes en vivo luego de su internación conmovió a su público. Empezó con un "más que gracias" y después confesó: “Me tuvieron que dar dos inyecciones para cantar hoy”.

Según detalló Tucho, el cronista de Invasores de la TV , de América TV, quien estuvo presente en el evento, el músico explicó a su público que fue lo que le pasó en su hospitalización: “Estuve entubado con un tubo que te meten en la garganta para poder respirar, y en un momento, por instinto, mucha gente que se despierta por estar en coma, se lo arranca. Yo me lo arranqué y me lastimé las cuerdas vocales.

El músico se presentó este viernes y sábado en en el club Atenas, de La Plata, y tuvo un ida y vuelta con sus seguidores sobre su estado de salud: “Ustedes saben que cuando a mí me pasa algo, me hago cargo y digo la verdad y hago lo que haya que hacer”.

El artista se encargó de agradecer a sus seguidores por apoyarlo en este momento complicado de salud: "Tanto el show del viernes como el de este sábado ya habían agotado su capacidad tiempo atrás" y describió qué hizo cuando pudo salir del Sanatorio Otamendi: "Lo primero que hice cuando me desperté fue pedir un teléfono, llamar a mi manager y decirle que lo único que me va a hacer bien en este momento es no cancelar los shows de La Plata”.

Chano le hablo a los medios: "Les digo que estoy bien"

Chano volvió a tocar este viernes en La Plata, en un show donde se lo escuchó muy bien y donde tuvo palabras para los medios y los periodistas que estuvieron en su vuelta a los escenarios y aseguró: “Aprovecho que están los medios para decir que estoy bien”.

Además, el cantante anunció sus participación en el festival Lollapalooza el viernes 17 de marzo a través de sus redes sociales. “Son los últimos tres de este ciclo” y recalcó: “Por mucho tiempo no voy a volver a tocar”.