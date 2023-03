Alimentos: tras encabezar subas en febrero, siguen en alza

Los precios en el rubro de los alimentos sigue en alza, pese a los intentos del gobierno nacional por frenar las subas, a través de diferentes programas y acuerdos con grandes supermercados. Esto quedó en evidencia el martes, cuando el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) dio a conocer la inflación de febrero, que midió a un 6,6%, y el de los comestibles fue el sector que más aumentó dentro del Índice de Precios al Consumidor (IPC): trepó a un 9,8%, impulsado por los cortes de carne, que subieron hasta un 35%.

Según el relevamiento del INDEC, la carne picada común fue la que más subió: tuvo un aumento de un 35%. En tanto, el kilo de cuadril subió 34,3%; la paleta 33,5%; la nalga 32,8%; el asado 28,6%.

Acerca de este incremento, Emanuel Satler, productor y propietario de una reconocida carnicería en Paraná en calle Blas Parera, señaló a UNO: “La carne aumentó en promedio un 35% en febrero, aunque no todos los cortes subieron igual. Ahora en marzo vienen igual los precios o hasta inclusive en los mercados ha bajado un poquito, pero eso no se ha traducido todavía al carnicero y el carnicero tampoco lo ha trasladado al consumidor”.

Sobre este punto, analizó: “Ya algunos los frigoríficos están hablando de aflojar un poquito el precio de la carne, pero creo que al consumidor no le va a llegar, por aumentos de otros costos, como son la luz, los impuestos, los alquileres y demás”.

Los incrementos se dieron después de varios meses en que los precios de la carne se mantuvieron sin variaciones, e impactaron sin dudas en la demanda. Al respecto, Satler comentó: “En marzo empezó muy parada la venta, por eso mismo puede caer el precio”. Y comparó: “En enero es impresionante lo que se vendió, y los primeros días de febrero vinieron con el arrastre de enero y ese consumo se mantuvo: pero empezó la suba y febrero terminó mal. Y marzo nunca arrancó todavía”.

Acto seguido, observó: “Ante este incremento, la gente se va a otras carnes y ahí empiezan a subir las demás. El cerdo acompaña y ya empezó a aumentar. El pollo no, aún está planchado; no ha subido lo que subió la carne porque venía acompañando un poco más el proceso de inflación, y también está el tema de la gripe aviar, que hizo que se paren algunas exportaciones y hay más mercadería para el consumo interno, crece la oferta y hace que no suba tanto”.

En cuanto a los precios actuales, comentó: “Hoy el kilo de costilla de ternero ronda los 2.000 o 2.100 pesos; de novillo, algo bueno, está a 1.700 pesos; después ves super ofertas donde ya hay algo de menor calidad. Una carne picada especial tiene que andar en los 1.900 pesos y común entre 1.400 y 1.500 pesos. Con respecto al cerdo, se vende mucha costeleta y pechito, que sería la costilla de cerdo. En este último caso, el precio anda en 1.200 pesos; y la costeleta en 1.000 o 1.100 pesos más o menos. El kilo de pollo entero sale 550 pesos; el kilo de pechuga está 1.400 pesos; y el de patamuslo, que también se vende mucho, cuesta 600 pesos el kilo”.

Por otra parte, se refirió al huevo, otro producto que registra un aumento considerable: “Es impresionante lo que ha subido. Hoy la docena está a unos 560 pesos, y el maple a 1.400 pesos. Con este producto también pasó que estuvo mucho tiempo planchado y subió bastante. Ahora volvió a subir otro poco, porque en su producción impacta de forma directa la sequía: se consume mucho maíz y soja para hacer espeler para alimento de las ponedoras, y como está faltando maíz se está trayendo de Santiago del Estero, de Córdoba, y eso aumenta los fletes. También el calor hizo que se murieran bastantes gallinas o provoca que no pongan la cantidad de huevos habitual. Es decir, se pierde un poco de oferta por un lado, y por otro, el aumento de costos hace subir el precio”, explicó.

De acuerdo al INDEC, los huevos subieron 13,2% el mes pasado. Adolfo Peltzer, propietario de un minimercado de calle Guido Spano, también hizo alusión al tema y comentó: “El huevo grande se fue a 580 pesos la docena. Creo que estaban a 300 a principios de año. Es impresionante cómo han aumentado, y me dijeron que es por faltantes”.

“Con la carne pasó algo parecido: pasó muchísimo tiempo sin aumentar y después subió de golpe. La gente no protesta y asume estos incrementos porque ya no se tiene noción de los precios, porque suben todas las semanas. Otra cosa que veo que aumenta seguido es el pollo. Trabajo y pechuga y patamuslo, que hoy lo tengo a 650 pesos, cuando estaba a 450”, dijo, y agregó: “Creo que los aumentos van a seguir, porque suben los combustibles, los insumos, la luz”.

Acerca de cómo inciden estos incrementos en la demanda, el comerciante indicó: “Se nota una gran caída del consumo en general, y sobre todo de las primeras marcas. Obviamente a la gente ya no le da el bolsillo ni para consumir lo que quiere, y mucho menos para comprar primeras marcas”.

También hubo muchos otros productos del sector que registraron incrementos de dos dígitos, según relevó el INDEC, como fue el caso de las naranjas, cuyo valor trepó un 72%. Mario Sarli, integrante del Centro de Almaceneros de Paraná y propietario de una despensa en barrio Lomas del Sur, observó: “En frutas y verduras se notan mucho la subas en el caso de la naranja y la manzana, que están por las nubes. Lo que se ha mantenido es la papa y bajó algo la cebolla. La carne, después de subir en febrero, ahora se mantiene porque debido a la sequía los productores se siguen desprendiendo de los animales y continúa alta la oferta, pero no sabemos cuánto va a durar”.

También opinó: “Es desmedida la forma en que están subiendo los precios. Todo lo que sean bebidas, en marzo han aumentado ya todas las semanas. Las aguas saborizadas, las gaseosas, las cervezas, todo ha aumentado”.

Otro producto subió considerablemente fue el queso cremoso, que aumentó un 9,9%. Eliana, quien trabaja en una fábrica de quesos en la zona de Espinillo Norte, concluyó: “Hubo un aumento en febrero y la semana pasada otro más, que ronda el 10%. Nosotros fabricamos y comercializamos solo queso, y el cremoso, que es uno de los más vendidos, está alrededor de 1.000 pesos el kilo. Los incrementos se deben a que hay faltante de leche y está el problema con la alimentación de los animales y eso hace subir los precios. También aumentan los insumos, porque está todo dolarizado”.