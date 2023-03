Noelia Zapata reconocida en la legislatura: "Cuando se hacen las cosas con convicción, con ganas y con el corazón, se logra transmitir algo"

Este año, en el marco del Mes de la Mujer, la Cámara de Diputados de la Provincia de Entre Ríos brindó un reconocimiento a la docente Stella Maris Rebora y la empresaria Noelia Zapata. Se destacó en la figura de la profesional crespense, su trayectoria en La Agrícola Regional -donde llegó a ser Gerente General- y su actual emprendimiento productivo de vitivinicultura. Tras ello y en declaraciones a FM Estación Plus Crespo, la Ctdora. Zapata manifestó: "Es un honor para una mujer y para toda persona, recibir un reconocimiento de la Cámara de Diputados, conformada por quienes ha elegido la ciudadanía entrerriana para representarnos. Es un halago muy grande. No sé si lo merezco, pero no se debe rechazar. Considero que no he hecho algo del otro mundo, más que hacer lo que debía hacer en cada etapa, en cada lugar y en cada momento. Pero si de algo sirve mi experiencia, es para motivar a que cuando se hacen las cosas con convicción, con ganas y con el corazón, se logra transmitir algo. Desde ese lugar lo recibo, sabiendo que eso es lo que hoy puedo hacer".

Como en tantas otras oportunidades, Noelia Zapata le dió un análisis integral y de efecto fructífero al contexto: "Es un reconocimiento que surge en el Mes de la Mujer y estoy convencida, que la mirada del hombre y la mujer hacen a la complementariedad necesaria para llevar adelante las diferentes planificaciones y acciones. Se trata de dos enfoques diferentes, pero necesarios entre sí. Vivir en sociedad implica que todos tenemos derechos y obligaciones, como de conducir bien, decidir en forma justa, hacer lo correcto, pero no es sólo exigible al hombre, sino que las mujeres también debemos marcar un camino en ese sentido".

"Mi mensaje es alentar a otros a que no bajen los brazos, que sigan adelante, en busca de sus sueños y concretando sus proyectos de vida", remarcó Zapata y agregó: "Mi desafío profesional y personal, siempre fue que si surgían posibilidades yo tenía que estar preparada, con una formación acorde, para desempeñarme de la mejor manera que pudiera". Así abrazó e impulsó el crecimiento de La Agrícola Regional Coop. Ltda. durante 47 años, llegando al máximo cargo, de Gerente General. La profesional recuerdo con emoción esa etapa de vida reciente, sobre la cual comentó: "Estoy feliz de haber estado tantos años, de haber formado mi familia mientras trabajaba allí, de haber aprendido los valores del sistema cooperativo, de las producciones alternativas o diferenciadas. De haber dado pasos pensando en que debían ser puertas que se abrieran a otros".

La legislatura entrerriana encontró en Noelia Zapata un ejemplo de superación personal permanente. "Trabajar para la casa y los hijos está perfecto, pero también hay que hacer cosas para la sociedad y justamente pensando en forjar un presente y un futuro mejor para los hijos. En Argentina hay tanto por hacer. Los políticos tienen que empezar a analizar que la gente los necesita como impulsores, es lo que más les pediría desde mi humilde lugar. Obviamente que rechazo la corrupción, pero hay que saber diferenciar y reconocer, porque son necesarios, hay personas honestas, rectas, con ganas de comprometerse. A veces los cuestionamos, pero no vemos muchas veces que dejan toda su vida privada y todo lo de sí, para pensar en el otro, en muchos, en un mejoramiento colectivo. No tengo aspiraciones partidarias, porque considero que puedo aportar mucho desde otro lugar, con la participación en instituciones u otros espacios, y desde mi proyecto productivo. De hecho, estoy tratando de que la Costa del Paraná se desarrolle más turísticamente. Pero me parece interesante que pensemos en que a esos buenos políticos -que los tenemos- no hay que dejarlos solos, sino comprometerlos en proyectos y acciones que se puedan hacer en conjunto", señaló.