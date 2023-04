Científicos y empresarios piden una urgente pausa en la Inteligencia Artificial: se desató el debate

Los avances vertiginosos de la Inteligencia Artificial (IA) llevaron a Musk, fundador del gigante de los autos eléctricos Tesla y actual patrón de Twitter, a firmar esa carta, difundida a nivel mundial esta semana. También fue suscripta por pensadores independientes como el historiador Yuval Noah Hariri, o el cofundador de Apple, Steve Wozniak.

"En los últimos meses hemos visto cómo los laboratorios de IA se han lanzado a una carrera descontrolada para desarrollar y desplegar cerebros digitales cada vez más potentes que nadie, ni siquiera sus creadores, pueden entender, predecir o controlar de manera fiable", afirman Musk y los expertos.

El director de Open AI, que diseñó ChatGPT, Sam Altman, reconoció tener "un poco de miedo" de que su algoritmo se utilice para "desinformación a gran escala o ciberataques".

Las académicas Gebru y Bender afirman en cambio que el peligro de la IA es "la concentración de poder en manos de gente, la reproducción de sistemas de opresión, el daño al ecosistema informativo".

Uno de los firmantes de la carta abierta, Emad Mostaque, fundador de la empresa británica Stability AI, aseguró por su parte que se retractaba de la demanda de una moratoria de seis meses.

Por su parte, Timnit Gebru, una investigadora especializada en ética de la inteligencia artificial, escribió un artículo académico que fue citado en la carta de Musk y sus correligionarios, y ahora se muestra descontenta. "Básicamente dicen lo contrario de lo que decimos y citamos en nuestro artículo", explica. La otra autora del artículo, Emily Bender, califica por su parte la carta abierta de "embrollo".



¿La inteligencia artificial algún día podría aventajar a los humanos?

Esa es la interrogante de plantea un reconocido grupo de científicos informáticos. Incluso, el Papa Francisco hizo una advertencia al respecto, pidiendo que se use éticamente.

La carta advierte que los sistemas de inteligencia artificial con inteligencia competitiva con humanos pueden plantear fuertes riesgos a la sociedad y la humanidad, desde automatizar trabajos, hasta inundar la Internet con desinformación y riesgos futuros más catastróficos sacados del ámbito de la ciencia ficción.

La petición fue realizada por el organismo no lucrativo Instituto Futuro de la Vida que señala que entre los firmantes confirmados está el galardonado con el premio Turing y pionero de la inteligencia artificial, Yoshua Bengio, y otros investigadores líder de la tecnología como Stuart Rusell y Gary Marcus. Entre otros están Wozniak, el ex candidato a la presidencia de Estado Unidos, Andrew Yang, y Rachel Bronson, presidenta de Bulletin of the Atomic Scientists, un grupo de defensa orientado a la ciencia conocido por sus advertencias contra una guerra nuclear que acabe con la humanidad.