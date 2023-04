El CGE apartó del cargo a la directora que trató como "delincuentes" a sus alumnos

El Consejo General de Educación (CGE) dispuso una instrucción sumaria a la docente Silvia Marina Magallán, directora de la Escuela Primaria Nº 8 Esteban Echeverría, de Lucas González –a 135 kilómetros de Paraná, en el departamento Nogoyá- luego de un hecho que conmocionó a los padres: ante el extravío de una cartuchera, Magallán decidió dejar encerrados a todos los alumnos de 6º grado hasta que apareciera el elemento perdido. No solo eso: los amenazó con llamar a la Policía.

El hecho, del que dio cuenta Entre Ríos Ahora a comienzos de marzo último, se suma a otros hechos conflictivos que tuvieron como protagonista a Magallán y sus modos ríspidos de ejercer la docencia. Los cargos que le reprochan para apartarla del cargo y ubicarla en una función alejada de la escuela, que no implique contacto con alumnos, tienen que ver con el “maltrato y castigo sin fundamento hacia alumnos, como dejarlos sin recreo, sin almuerzo, obligarlos a estar de pie bajo el sol, tomar del brazo violentamente a un estudiante, manifestándole que si no comía no podía asistir más al comedor, maltrato psicológico”.

La resolución Nº 1.322, que dictó el 12 de este mes el Consejo de Educación, dispone la “reubicación transitoria con goce de haberes” de la docente Magallán y se facultó a la Dirección Departamental de Escuelas de Nogoyá y “reubicar a la docente para cumplir funciones en otro ámbito que se considere conveniente para su desempeño y que no implique contacto con alumnos”.

La piedra de toque que abrió la investigación sobre Magallán fue el testimonio de un auxiliar de educación (ordenanza), Víctor Ramón Berón, que detalló el hostigamiento y las actitudes discriminatorias de Magallán que derivaron en una denuncia policial. También se incorporó como prueba la carta de la mamá de un alumno que relató que la directora dejó sin recreo a su hijo “por una semana en el rayo del sol, también lo había dejado en una oportunidad sin almorzar porque no estaba en la lista”.

“Cada vez que tiene oportunidad, la Sra Magallán se burla de su hijo, además de humillar a otros estudiantes en la Dirección y dejarlos sin comida la primera semana de clases –dice la resolución-, El menor le contó a su mamá que los hizo estudiar un verso para el Día del Maestro, y cuando se lo dijo, le respondió que tenía un 1 (como calificación). Todo esto le ha traído problemas al niño, ya que sueña mucho de noche pensando en lo acontecido en la escuela y en lo que va a pasar con la Directora; también va a misa y reza pidiendo que la Sra. Magallán se vaya”.

En la situación de los alumnos de la Escuela Esteban Echeverría derivada de los malos tratos de la directora intervino el Ministerio Público Pupilar, que tras una presentación de los padres solicitó al Consejo de Educación “arbitrar los recaudos necesarios a fin de garantizar la contención emocional de los niños”.

También se relata el hecho acontecido el 2 de marzo último cuando se extravió una cartuchera en el aula de 6º grado. Entonces, la directora Magallán “comenzó a gritarles a los niños y al ritmo de palmas los llamaba delincuentes y ladrones a los alumnos. Luego, al azar revistó ella misma algunas mochilas insistiendo en que los niños no muevan la cola de sus asientos y que nadie se podía ir hasta que la cartuchera aparezca. Los alumnos pedían permiso para ir al baño o tomar agua y la directora no les daba autorización”.

El caso fue evaluado por el Departamentos de Asuntos Jurídicos del Consejo de Educación, que consideró que Magallán incumplió con sus obligaciones y aconsejó separar a la docente de su cargo, consignó Entre Ríos Ahora.