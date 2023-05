Murió Tina Turner, la "reina del rock and roll"

Falleció la cantante Tina Turner, a la edad de 83 años, en Suiza, después de transitar una larga enfermedad.

Se encontraba en su casa cerca de Zúrich en Suiza. La noticia fue confirmada por el periódico “The Mirror”.

“Un comunicado que anuncia su muerte dice: ‘Con ella, el mundo pierde una leyenda de la música y un modelo a seguir’”, publicaron en el medio británico.

Durante sus últimos años de vida, la artista sufrió problemas de salud. En 2016 fue diagnosticada con cáncer intestinal y recibió trasplante de riñón en 2017.

La estrella nacida en Estados Unidos es conocida por éxitos como The Best, Proud Mary, Private Dancer y What’s Love Got to Do With It.

Nacida en Brownsville, Tennessee, en 1939, saltó a la fama como parte del dúo Ike y Tina Turner en los años 70 antes de lanzar una carrera en solitario y convertirse en una de las artistas femeninas más exitosas de la historia.

Apodada la "Reina del Rock 'N' Roll", tuvo que dejar su carrera después un conflictivo matrimonio con Ike Turner. Pero en la década de 1980 se reinventó como solista. Su canción de regreso fue Private Dancer de 1984.

Se casó en 2013 con Erwin Bach, después de años de amistad, y en diciembre del año pasado, su hijo mayor, Ronnie, murió a la edad de 62 años por complicaciones causadas por un cáncer, publicó Diario Perfil.