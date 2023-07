Insólita elección en un pueblo de Santa Fe: empataron en 69 y define un jubilado italiano

Información General 18 de julio de 2023

Fue en las últimas PASO. Se presentaron sólo dos listas, una por cada frente y no se elegía nada, porque no hubo internas. No se podrá evitar un voto cantado y proponen cambios a partir de este caso