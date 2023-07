Imputarían por Femicidio al principal sospechoso por la desaparición de Luisina

Uno de los procedimientos se llevó a cabo sobre calle Santos Vega en el barrio 6 de Febrero, con la intención de dar con el principal sospechoso, Horacio Rafael 'Ñoño' Benítez, de 42 años. Sin embargo, Benítez no se encontraba en su domicilio y la Justicia emanó una orden de captura y detención.

Finalmente, 'Ñoño' fue localizado en el barrio El Toronjal, tras lo cual fue inmediatamente aprehendido y puesto a disposición de la Justicia.

Fuentes judiciales vinculadas a la causa informaron al diario El Sol que se tomaron gran cantidad de muestras dentro de la vivienda allanada sobre calle Santos Vega que reaccionaron al luminol y a las cuales es necesario "analizar en laboratorio porque no solamente la sangre reacciona al luminol". "También se tomaron otras muestras para determinar que el sospechoso vivía en ese domicilio", agregaron las fuentes.

"Hay elementos suficientes -adelantaron- para determinar que Luisina ingresó a ese domicilio un determinado día y no se la vio salir, no creemos que haya salido por otro lado porque no hay otra salida. Sin embargo, al sospechoso se lo vio salir del domicilio cargando unas bolsas". Ante este escenario, "el detenido va a ser imputado por femicidio".

Tras los nuevos hallazgos, tanto la Fiscalía a cargo de la Dra. Julia Rivoira y la Dra. Natalia Conti, como personal de Criminalística, funcionarios de la Jefatura Departamental Concordia y de otras dependencias de la provincia continúan avocados a la investigación, consignó diario El Sol.