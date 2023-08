Una reconocida figura se bajaría del Bailando por problemas de salud mental

La joven argumentó no estar en condiciones para enfrentar el ciclo conducido por Marcelo Tinelli y reveló cuál será su próximo paso.

Falta muy poco para el estreno del Bailando por un sueño, el ciclo conducido por Marcelo Tinelli que aparecerá por primera vez en la pantalla de América. Y en las últimas horas, una reconocida figura que dará presente admitió no estar preparada para el nuevo desafío.

De trata de la exparticipante de Gran Hermano 2023, Coti Romero, quien otra vez se refirió a los problemas de salud mental que atraviesa. De esta manera, la correntina puso en duda su participación en el programa al referirse a su estado anímico.

En diálogo con LAM, la joven contó como se siente en la actualidad y que luego de su paso por la casa más famosa del país comenzó a sentirse angustiada y deprimida. "Si bien yo tengo mis amistades, mi familia que siempre estuvieron, a través de un mensaje, de un llamado…lejos, obviamente. Acá lo tenía a Alexis, pero se terminó", comentó en televisión.

También confesó que no soportó el afuera cuando salió de la casa ya que se topó con muchos heaters que la atacaron. En ese momento no supo lidiar con eso y pensó hasta quitarse la vida. Ahora destacó que se encuentra con ayuda profesional y contenida por su familia. Según comentó, sus padres llegaron hace unos días de Corrientes por pedido de su ex, quien aún se preocupa por ella.

Pero al respecto, Yanina Latorre le hizo un comentario, y es que participando en el Bailando, la joven recibiría muchas críticas por el nivel de exposición, algo difícil de afrontar en este contexto. A lo que Coty le respondió: "No sé si estoy preparada, pero hay algo de lo que me di cuenta es que me hace demasiado bien (los ensayos)".

La correntina no confirmó aún que se baja pero dejó entrever algunas dudas luego de confirmar que esta en tratamiento psiquiátrico y psicológico. Sin embargo, sabe que este es el momento para fortalecerse para que los comentarios y criticas que reciba no impacten en su salud mental, consignó Rating Cero.