Depositó una seña por un lavarropas y una cocina y la estafaron

En un grupo de compra venta de Facebook vio los productos y se contactó con la vendedora. Le dijeron que debía transferir una seña y luego buscar la compra. Pero cuando fue al lugar indicado, el mismo no existía.

En la noche del miércoles, una mujer de la ciudad de Victoria se presentó en la Jefatura de Policía para denunciar que había sido estafada con la compra de dos productos a través de un grupo de compra venta de la red social Facebook.

De acuerdo a los dichos de la damnificada, observó un lavarropas y una cocina, los cuales estaban publicados en el perfil de una mujer. Al comunicarse, le explicaron que si estaba interesada en la compra previamente debía abonar una seña con una determinada suma de dinero.

Vía WhatsApp y desde un número telefónico con la característica de Buenos Aires, le mandaron un CBU para que hiciera la transferencia acordada. Posteriormente debía buscar lo adquirido por una vivienda de calle Montenegro 388.

Pero al llegar al lugar, la mujer advierte que la dirección indicada no existe, y al preguntar a los vecinos si conocían a la presunta vendedora, los mismos manifestaron desconocerla y que no era la primera persona que consultaba por esa dirección, publicó El Once.

Ante esta nueva estafa, desde la Jefatura Departamental Victoria alertaron a la población a tomar todos los recaudos para evitar ser víctimas de estafas. Y ante cualquier duda comunicarse al 101 de la Sala de comando radioeléctrico o al celular Nº 0343- 154602082.